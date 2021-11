Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein Tag im Winter

mitten im dunklen Dezember

ich bin allein

ich guck' aus meinem Fenster auf die Straße runter

wo gerade wieder frischer Schnee liegt



Ich bin ein Felsen

ich bin eine Insel



Ich habe Mauern um mich

ganz dicke, mächtige - damit ja niemand an mich rankommt

ich habe keine Sehnsucht nach Freundschaft

Freundschaft, die verursacht nur Leiden

Freundschaft - das bedeutet Lachen und Liebe

was ich nicht ausstehen kann



Ich bin ein Felsen

ich bin eine Insel



Erzähl mir bitte nichts von Liebe, okay?

hab' ich schon mal von gehört

Liebe, die schläft irgendwo weit hinten in meinem Gedächtnis

und ich habe keine Lust, den Schlummer von Gefühlen zu zerstören

Gefühle, die längst gestorben sind

hätte ich niemals geliebt, hätte ich auch niemals geweint



Ich bin ein Felsen

ich bin eine Insel



Ich habe meine Bücher und meine Gedichte, die mich ablenken

und beschützen

ich verkrieche mich in meinem Hafen

indem ich mich in meinem Zimmer verstecke

in meinem sicheren Zimmer

ich berühre niemanden

und niemand berührt mich



Ich bin ein Felsen

ich bin eine Insel



denn ein Fels, der spürt kein Leid

und eine Insel, die weint niemals.