"Ganz plötzlich kam mir der Gedanke und ich wusste der Song ist besser als die was ich normalerweise schreibe"

Und doch kamen Paul Simon immer wieder Zweifel an dem Song. Selbst singen wollte er es anfangs nicht. Art Garfunkel sollte es singen, er war aber anderer Meinung, machte es dann aber trotzdem. Jahre später tat es Simon leid, dass er es ihn doch nicht selbst gesungen hat. Und auch an dem Song selbst zweifelte er. Er dachte sich immer wieder, der Text ist doch zu einfach. Aber genau das macht den Song aus.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn du müde bist und dir klein vorkommst,

dir Tränen in den Augen stehen,

werde ich sie alle trocknen.

Ich bin auf deiner Seite, auch in stürmischen Zeiten,

wenn keine Freunde in Sicht sind.



Wie eine Brücke über dem aufgewühlten Wasser

werde ich mich hinlegen.



Wenn du am Boden bist,

wenn du auf der Straße landest,

wenn die Dunkelheit über dir hereinbricht,

dann werde ich dich trösten.

Ich werde für dich hin stehen,

wenn die Finsternis kommt

und es nur noch Schmerz gibt



Segle weiter Silver Girl, halte den Kurs,

die Zeit ist reif, für dich zu strahlen,

all deine Wünsche sind schon auf dem Weg.

Sieh nur, wie sie leuchten.

Und wenn du einen Freund brauchst,

segle ich direkt hinter dir.



Wie eine Brücke über dem aufgewühlten Wasser,

werde ich es dir leichter machen.