Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin

Die US-amerikanische Sängerin Carole King ist ein Musterbeispiel für ein kreatives Multitalent. Sie ist nämlich nicht nur Singer-Songwriterin, sondern auch Schauspielerin und Pianisten. Bei Live-Auftritten kann es aber auch mal sein, dass sie Gitarre spielt. 2001 veröffentlicht Carole King dann ihr neues Studioalbum "Love Makes The Word" mit dem Song "You Will Find Me There". In die deutschen Charts hat es weder das Album noch der Song geschafft. In den USA hielt sich das Album eine Woche auf Platz 158 und in den UK Charts ebenfalls eine Woche auf Platz 86.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du musst nicht alles Leid dieser Welt auf Deinen Schultern tragen

Weißt Du nicht, ich werde immer und ewig für Dich da sein

Du kannst mir alles erzählen und Du weißt, dass ich Dich verstehe

Wenn Du traurig bist und allein und Deine Seele getroffen ist

Dreh´ Dich nur um und Du wirst mich dort finden

Du machst weiter und gibst und gibst von Dir, egal wem.

Aber zurück kommt herzlich wenig.

Du bist ständig mit irgendwas beschäftigt, mit soviel auf einmal

Dabei brauchst Du jemand auf den Du Dich verlassen kannst

Wenn Du traurig und allein bist – ich werde immer für Dich da sein!

Du brauchst Dich nur umzudrehen und dann findest Du mich

Wenn alles schief gegangen ist und auf Dich zurückfällt

Lehn Dich an mich, ich werde stark sein

Bei mir bist Du sicher und geborgen

Traurig und einsam - wenn es dir so geht, bin ich da

Dreh Dich einfach um und ich bin da.

Ich halte deine Hand und trockne Deine Tränen

Und falls Du die Hoffnung verloren hast, bei mir wirst Du Trost finden

Wenn Du auf die Nase fällst tut mir das auch weh.

Aber dreh Dich nur um, ich helfe Dir wieder auf die Beine zu kommen

Und wenn Du völlig verzweifelt bist –

Komm, dreh dich um! Ohne wenn und aber!

Ich bin immer für Dich da.