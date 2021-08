per Mail teilen

"Ein Song ist ein organisches Gebilde, dem man jeden Tag neuen Atem einhauchen kann", sagt Sting. Daher sind die 19 Songs auf seinem neuen Album "My Songs" bekannte Hits & Songs, der Künstler hat ihnen einen neuen akustischen Anstrich verpasst. Sich selbst schätzt Sting so ein: seine Stimme ist verändert, ist reifer, hat mehr Ausdruck, er hat mehr musikalische Erfahrung und die Aufnahmetechniken sind auch ausgereifter. Herausgekommen ist ein frisches Album mit bekannten Songs, so als hätten meine besten Freunde einen neuen Klamottenstil entwickelt. Sie wirken dadurch jünger, aber sie sind immer noch meine besten Freunde. Ein musikalischer Spaziergang durch 4 Jahrzehnte mit Sting.