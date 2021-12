Bruce Springsteen

Dieses Lied vom gleichnamigen Bruce Springsteen Album von 1984 gehört zu den am meisten missverstandenen und fehlinterpretierten Liedern der Rockgeschichte. Die Klage darüber, wie die US Soldaten aus dem verlorenen Vietnamkrieg vom eigenen Staat behandelt wurden, wandelte sich in den Augen und Ohren vieler als patriotisches Bekenntnis zum "American Way Of Life". Diesem Irrtum war sogar der damalige US Präsident Ronald Reagan aufgesessen, der in einer Wahlkampfrede in New Jersey, dem Heimatstaat von Springsteen, wörtlich sagte "Amerikas Zukunft ist aufgehoben in tausenden Träumen in euren Herzen, in der hoffnungsvollen Botschaft der Songs eines Mannes, den so viele junge Amerikaner bewundern, New Jerseys Bruce Springsteen. Und meine Aufgabe ist es, diese Träume zu verwirklichen."



Zum Missverständnis beigetragen hat wohl auch das Album Cover von "Born In The USA", auf dem Springsteen in Arbeitskleidung vor einer US Flagge steht. "Er uriniert auf die Flagge", wollten findige Geister erkannt haben. "Das stimmt nicht", konterte Springsteen, aber ich wollte lieber meinen Hintern vor der Flagge sehen als mein Gesicht. Eine andere Botschaft habe das Cover nicht.



Zum missverstandenen "Born In The USA" sagte der Boss, die Republikaner wie Reagan neigen dazu, alles zu vereinnahmen, was ihnen typisch amerikanisch erscheint. Und wenn du auf der anderen Seite stehst, bist du automatisch unpatriotisch. Ich mache amerikanische Musik und singe über den Ort wo ich lebe und wo ich aufgewachsen bin. Ich singe darüber, wofür und wogegen ich kämpfe. Den Blues des Lebens und die Einzelheiten findet ihr in den Strophen meiner Lieder und in den Refrains die Hoffnung und den positiven Geist. So wie ich es in den Gospel Songs in den Kirchen gehört habe.