Das singende Model und ihre Männer

Vanessa Paradis

Als Vanessa Paradis ihren allerersten Nr.-1-Hit hatte, war sie gerade mal 15 Jahre alt. Die Lolita mit der Zahnlücke und ohne Künstlername - ja - sie heißt wirklich Paradis. Und sie räumte die Pop-Welt auf, nicht nur weil sie blutjung und bildhübsch war, sondern weil sie die Musikwelt spaltete. Die einen fanden ihre hohe Stimme unerträglich, die anderen schmolzen dahin und benannten eine ganze Musikrichtung, den Lolita-Pop, nach ihr.



Vanessa Paradis und Karl Lagerfeld

Aber auch Lolitas werden älter, also begann Paradis auch als Schauspielerin und Model zu arbeiten. Karl Lagerfeld erklärte sie zu seiner Muse und das blieb sie über zwei Jahrzehnte. "Weil ich sie auch toll finde, als Mensch, als Frau, als Look."



Vanessa Paradis und Lenny Kravitz

Und der US-Superstar Lenny Kravitz machte Vanessa Paradis zu seiner Geliebten. Im Laufe ihrer zweijährigen Liebesgeschichte schrieb er für sie ein ganzes Album.



Vanessa Paradis und Johnny Depp

Dann wurde es ruhiger um Vanessa Paradis, was wahrscheinlich daran lag, dass sie mit Johnny Depp zwei Kinder im Süden Frankreichs groß zog. Und das mit den Kindern, sagte sie im französischen Fernsehen, das wolle sie auf gar keinen Fall vermasseln. Die Kinder sind mittlerweile groß, ihre Tochter Lily arbeitet ebenfalls als Model für Channel.



Vanessa Paradis und Benjamin Biolay

Vanessa Paradis lebt wieder ein bisschen auf der Überholspur: Trennung von Johnny Depp, mehrere Affären mit Schauspielern und Musikern, darunter der französische Superstar Benjamin Biolay, der genau wie Kravitz damals ein ganzes Album für sie schrieb und auch ein Duett mit ihr sang.



2017 nahm sie mit dem israelischen Musiker Oren Lavie den Song "Did You Really Say No" auf und saß in der Jury der Filmfestspiele von Cannes.



Adieu Lolita. Eine erwachsene Vanessa Paradis hat noch eine Menge vor.