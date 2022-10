Von XXL zur schlanken Linie

per Mail teilen

Alison Moyet

Alison Moyet war immer die lustige Dicke mit der wahnsinnigen Stimme. Das änderte sich ziemlich drastisch mit dem neuen Jahrtausend. Alison Moyet halbierte sich, hungerte sich von Kleidergröße 52 auf 40 runter, ließ sich die Haare lang wachsen und war kaum wiederzuerkennen. In wirklich jedem Interview wurde sie auf ihre Figur angesprochen.



"Ist das nicht deprimierend? Da hast du eine dreißigjährige Karriere hinter dir und alles was die Leute interessiert ist wie du aussiehst?" das fragte Alison Moyet mal einen BBC-Moderator. Er hatte keine Antwort.



Mobilität statt Schönheitswahn

In den 80ern war Alison Moyet auf Hits abonniert. Der eigentliche Grund ihrer Halbierung war ein ganz anderer: nicht die Karriere, sondern die Mobilität. Als Mutter von drei Kindern musste sie manchmal einfach schneller sein als sie es konnte. Und Zitat "Ich wollte nicht, dass sich herablassende Dünne eines Tages um mich kümmern müssen."



Die richtigen Schulkollegen

Ihre Figur hat ihrer Karriere auf jeden Fall nicht geschadet. Sie stand mit Freddie Mercury oder David Bowie auf der Bühne, hatte unzählige Nr.-1-Hits und die Welt lag ihr in den 80ern zu Füßen. Angefangen hatte das alles nur, weil sie mit zwei Jungs von Depeche Mode in der gleichen Schulklasse war. Über ihre Klassenkameraden lernte sie Vince Clarke kennen und gründete mit ihm die Band "Yazoo". Nur sechs Wochen später hatten die beiden einen europaweiten Hit.



Und so, sagt sie, aus dem schwarzen Schaf wurde ein Popstar oder das kleine Punkpummelchen wurde zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der 80er.