Ein Superstar, abgetaucht am Zürisee

Tina Turner

2013 entschied sich Tina Turner für die Schweizer Staatsbürgerschaft und lebt mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach seit 1994 am Zürichsee.



"Ich bin direkt an den See gezogen, nach Küsnacht. In ein 120 Jahre altes Haus und ich habe es renoviert. Ich habe ein paar Mauern umgesetzt und ein paar Türen eingebaut. Das ist zwar nicht erlaubt, aber ich hab's trotzdem getan. Im Untergeschoss habe ich mir eine Fitness-Etage eingerichtet. Mit Trainings- und Massageraum, Dampfbad, Sauna und Jacuzzi. Wenn ich nach Hause komme, kann ich die Füße hoch legen und genießen."



Ihr neues Leben

Tina Turner macht keine Rockmusik mehr. Mit einer Yoga Lehrerin nahm sie Alben auf mit spirituellen buddhistischen und christlichen Gesängen, die der Entspannung dienen und dem Verständnis verschiedener Religionen.



Die Bürger von Küsnacht wissen sehr wohl, wer da in ihrer Nachbarschaft wohnt. Tina Turner nimmt teil am öffentlichen Leben von Küsnacht und wird auch schon mal für eine Schiffstaufe angefragt, wie der Gemeindepräsident Markus Ernst bestätigt: "Sie hat das hervorragend gemacht, in perfektem deutsch und die Champagnerflasche ist beim ersten Mal kaputt gegangen, so wie das sein muss bei Schiffstaufen."



Tina spricht Deutsch

Ja, Tina Turner kann deutsch sprechen. Denn Deutschkenntnisse sind eine Voraussetzung für die Schweizer Staatsbürgerschaft. "Sie ist Küsnachter Bürgerin und hat hier das ganze Prozedere auch hinter sich gebracht. Man musste ausreichende Kenntnisse in der Landessprache unter Beweis stellen", sagt Gemeindepräsident Markus Ernst.