Der Schwerenöter Michael Hutchence und seine Frauen

INXS

Der Womanizer

Michael Hutchence, der Sänger der australischen Band INXS galt als absoluter Womanizer. Hutchence war einer der begehrtesten Junggesellen, die zwar immer wieder Schlagzeilen mit Beziehungen machten, wie die mit Kylie Minouge, aber das galt als ziemlich substanzlos. Bis er einer Frau begegnete, die sein Leben auf den Kopf stellen sollte: Paula Yates. Skandalträchtige, platinblonde Fernsehmoderatorin, die sich mit ihren Gesprächspartnern, gerne gutaussehenden Musikern, ins Bett legte, um sie zu interviewen.



Paula Yates führte eine sehr öffentliche Ehe mit Bob Geldof von den Boomtown Rats. Sie verließ ihn wegen Michael Hutchence und nahm die drei gemeinsamen Töchter mit. Bob Geldof war am Boden zerstört. Nicht nur Bob Geldof hat diese Zeit fast den Verstand gekostet. Die Kinder waren sein Grund, den Schmerz zu ertragen.



Die Ehe von Michael Hutchence und Paula Yates

Paula und Michaels Beziehung hatte viel Selbstzerstörerisches. Sei es die gemeinsame Drogensucht und die psychische Instabilität der Beiden. So soll Paula Yates kurz vor Michael Hutchences Selbstmord gedroht haben, sich und die gemeinsame Tochter umzubringen. Es soll immer wieder zu hässlichen Szenen gekommen sein. Michaels Eltern behaupten, ihr Sohn sei mit Paula immer unglücklicher geworden und sie habe ihn in den Selbstmord getrieben. Paula Yates selbst starb nur drei Jahre nach Michael Hutchences Tod an einer Überdosis Heroin. In ihrem Testament verfügte sie, dass die gemeinsame Tochter, die sie mit Hutchence hatte, auf gar keinen Fall bei dessen Familie, sondern bei ihrem Ex-Mann Bob Geldof leben sollte. Und er zog die kleine Vollwaise groß, die als Vierjährige ihre tote Mutter finden musste und die letztes Jahr mit ihrem Stiefvater ihren 21. Geburtstag feierte.