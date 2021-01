per Mail teilen

Humpe und Humpe

Die Neonbabies

Der musikalische Start der aus dem westfälischen Hagen stammenden Humpe Schwestern waren die Neonbabies, bei denen Annette als "Anita Spinetti" und Inga als "DiLemma" gemeinsam aktiv waren. Ab 1979 gehörten die Neonbabies fest zur Berliner Musikszene, aber schon 1980 gründete Annette die Band "Ideal" und befeuerte damit die Neue Deutsche Welle. Auch Inga Humpe verließ die Neonbabies und wurde praktisch über Nacht mit der Gruppe "DÖF" bekannt, vor allem mit ihrem Hit "Codo … düse im Sauseschritt".



Inga Humpe: "Das Schöne daran ist, dass niemand wusste, dass das so ein riesen Hit wurde auch übrigens in ganz Europa. Wir sind damals auch nach Schweden und Holland geflogen, alles mit Privatflugzeugen. Das ist das Tolle an Musik, dass man das doch nicht berechnen kann, den Erfolg nicht und die Wirkung."



Humpe & Humpe

Das Jahr 1985 brachte die Schwestern Inga und Annette wieder zusammen. Die nun als "Humpe & Humpe" die Charts eroberten. Nebenbei produzierte Annette Künstler wie Rio Reiser, Udo Lindenberg, Nena, Die Prinzen oder Lucilectric. 2004 gründete sie mit dem Sänger Adel Tawil die Formation "Ich + Ich". Annette war nach langer Zeit wieder als Sängerin zu hören, trat aber nie im Konzert auf, weil sie die Frage fürchtete "Was macht denn die Alte da auf der Bühne?".



Schwester Inga hatte sich solistisch versucht, Filmmusik geschrieben, Lieder für Kylie Minogue und produziert die Band Zweiraumwohnung.



Die Zukunft der Humpe-Schwestern

Beide Humpe Schwestern können sich nicht vorstellen, jemals die Hände in den Schoß zu legen und gar nichts mehr zu tun, sagt Annette Humpe.



"Also nichts mehr tun kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und manchmal denk ich auch, es muss ja nicht immer mit Musik zu tun haben. Manchmal möchte ich sowas praktisches machen wie in 'ner Suppenküche stehen und Suppe ausschenken oder irgendwas ganz anderes. Aber dann wird auch wieder die Zeit kommen, wo mir ein Lied einfällt."



Humpe & Humpe, Fortsetzung folgt.