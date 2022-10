Pop-Sternchen trifft düsteren Baron

Kylie Minogue und Nick Cave

Die australische Schauspielerin Kylie Minogue entdeckte im Zuge ihres Erfolges in der Fernsehserie "Neighbours", dass sie auch singen konnte - also mehr oder weniger - und tat das Ende der 80er auch hauptberuflich. Und zwar mit freundlicher Unterstützung des britischen Hitproduzenten Trios Stock-Atken-Watermann, die auch ihren damaligen Freund und Kollegen Jason Donovan unter Vertrag nahmen und mit ihr singen ließen.



In der Fernseh-Serie "Neighbours" waren die beiden sogar verheiratet, im echten Leben trennten sie sich ziemlich schnell und die kleine Kylie Minogue lieferte einen Hit nach dem anderen ab.



Kylie und Nick

Und da war Nick Cave - ein riesengroßer, spargeldünner Mann, der vornehmlich schwarz, langes strähniges Haar und Sonnenbrille trug und von weniger erfreulichen Dingen sang, wie zum Beispiel dem elektrischen Stuhl.



In Independent-Kreisen war er zwar schon ein Star, aber außerhalb von verrauchten Klubs und kleinen Plattenläden kannte ihn niemand. Die einzige Gemeinsamkeit mit Kylie war die Herkunft. Auch Nick Cave kam aus Australien. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt waren Kylies Fans entsetzt: "Whose that tall scary man". Warum er sich ausgerechnet Popsternchen Kylie Minogue als Duettpartnerin aussuchte erklärte er so: "It started as a joke."



Where the wild roses grow

Und aus diesem Witz wurde sein einziger Nummer-1-Hit. Dazu wurde ein unglaublich morbides Video gedreht, in dem Nick Cave Kylie zum Schluss erschlug.



Zwei Jahrzehnte später gab es eine Wiedervereinigung von Kylie und Nick Cave für seinen Film "20 thousand days on earth". Die beiden sitzen gemeinsam im Auto, er vorne, sie hinten und sprechen darüber wie es damals war - dass sie nicht wusste, wer er war und erst mal seine Biografie lesen musste. Cave fragt sie, ob sie Angst davor habe, in Vergessenheit zu geraten und Kylie sagt ja und davor, einsam zu sein.



Aber das mit dem Vergessen wird nicht passieren - ihrem gemeinsamen Duett "Where the wild roses grow" sei Dank.