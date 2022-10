Das größte Konzert aller Zeiten in Baden-Württemberg

Genesis

Der Hockenheimring

Tatort ist der Hockenheimring, eine Rennstrecke südlich von Mannheim. Röhrten hier bisher die Motoren, zog am 10. Juli 1988 der King-Of-Pop, Michael Jackson, andere Saiten auf und ließ es vor 70.000 Fans richtig krachen. Das Motodrom am Hockenheimring bestand seine Feuertaufe und viele Größen des Musikgeschäftes folgten. Am 25. und 26. August 1990 startete ein Rockfestival mit Stars wie Gary Moore, Jethro Tull, den Simple Minds, Gianna Nannini, Pur, Allanah Miles und Tina Turner.



Mit dem Rockfestival am Hockenheim Ring 1990 wurde zum ersten Mal die Marke von 100.000 Zuschauern im Land erreicht. Damit wuchsen auch die Probleme. Die Massen mussten transportiert, organisiert und untergebracht werden, ganz zu schweigen von der Versorgung und den sanitären Einrichtungen. Die Hotels und die Gastronomie in der Umgebung, auch die Campingplätze, erlebten einen ungeahnten Boom. Die Anwohner sahen den Trubel eher gelassen. Diesen älteren Herren schreckten AC/DC nicht: "Mich stört das nicht. Ich wünsche mir bloß, dass wir keinen Ostwind haben. Das Konzert selber interessiert mich nicht."



Genesis' Konzert

Die wohl größte Menge, die ein einzelner Rock Act zum Hockenheim Ring zog waren Genesis am 4. Juli 1992. 100.000 Menschen strömten herbei und jubelten zu Songs wie "Invisible Touch" oder "Land Of Confusion".

Es waren die Veranstalter, die eine solche Menschenmenge nicht mehr zuließen. Die hätten Pink Floyd am 13. August 1994 locker geschafft. Doch die Band ist bekannt für eine Gigantomanie ganz anderer Art. 150 Menschen bauten das Equipment auf, das mit 20 Sattelschleppern herbei gekarrt wurde. Produktionsleiter Wolfgang Köllen zur Logistik bei der Pink Floyd Tour: "Die Bühnen, da gibt's ja drei, da wird immer eine gerade bespielt, die nächste aufgebaut und die dritte gerade abgebaut, an dem letzten Spielort."

80.000 Menschen bejubelten Pink Floyd 1994 auf dem Hockenheim Ring. Der Rekord von Genesis zwei Jahre zuvor bleibt unerreicht.