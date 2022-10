per Mail teilen

Peter Schilling

Major Tom kannte man schon von David Bowie und wurde mit dem Song "Space Oddity" zu einem Welthit. Diese Figur nutzte der Stuttgarter Musiker, Sänger und Songschreiber Peter Schilling Anfang der 80er Jahre für eine eigene deutsche Version. "Major Tom – völlig losgelöst" wurde in jenen Jahren zu einem der größten Hits der Neuen Deutschen Welle.



15 Minuten

In nur 15 Minuten waren Text und Melodie entworfen, erinnert sich Peter Schilling. Der Rest passierte im heimischen Wohnzimmer und auf einer Autofahrt von Stuttgart nach Hamburg gemeinsam mit Gitarrist Armin Sabol. Beim Fahren hört Peter die Musik, spult immer wieder zurück und startet den Titel von Neuem. Er weiß noch, dass auf der A6 zwischen Weinsberg und Sinsheim die Zeile erschien "gründlich durchgecheckt". Kurze Zeit später kam dann der Major Tom. Das Problem beim Fahren war nur, dass er ja nichts wieder vergessen durfte. "Ich hatte einen Zettel neben mir", erinnert sich Peter, "ein Zettel auf dem Beifahrersitz und habe die Wörter während der Fahrt irgendwie hin gekritzelt. Wenn das die Polizei gesehen hätte…"



Neue Deutsche Welle

Peter Schillings Major Tom platzte 1982 genau zur rechten Zeit in die aufblühende Neue Deutsche Welle mit ihren frechen Texten, technischen Spielereien und flippigen Typen. Der Erfolg kam für Peter Schilling buchstäblich über Nacht. Nach den Nummer-1-Erfolgen im deutschsprachigen Raum schaffte die englische Version "Major Tom (Coming Home)" in den USA die Top 20 und wurde in Kanada für 2 Monate die Nummer 1.



Der Erfolgsdruck

Mit dem Erfolg stieg der Druck. Die Plattenfirma erwartete noch mehr Hits in dieser Größenordnung. Peter Schilling gelangen weitere Erfolge doch nie wieder ein so großer Wurf wie "Major Tom". Der ist bis heute sein Markenzeichen von und mit dem er gut leben kann.



Ähnlichkeit mit "Space Oddity"?

Allerdings kam eine Klage von den Anwälten David Bowies, die Peter Schilling vorwarfen, Major Tom aus Bowies "Space Oddity" gestohlen zu haben. Schilling gelang aber der Nachweis, dass Major Tom nicht von Bowie stammte, sondern eine Comic Figur aus den 30er Jahren ist.