Gloria Gaynor

Gloria Gaynor wurde schon zu Beginn ihrer Karriere der Beiname Disco-Queen gegeben. Ihr Hit "Never Can Say Goodbye" befeuerte 1975 die internationale Disco-Szene und ist bis heute ein Garant für volle Tanzflächen in den Clubs. Spätere Hits wie "I Am What I Am" und ganz besonders "I Will Survive" festigten Gloria Gaynors Ruhm als Popstar.



I Will Survive und der Fußball

Mit "I Will Survive" wurde sie zur Patin der französischen Fußball Nationalmannschaft, erinnert sich die freundliche Sängerin aus dem US-Staat New Jersey: "Die Franzosen mussten gegen eine Mannschaft spielen, die eine Siegeshymne hatte und nun wollte sie auch so ein Lied. Da kamen sie auf "I Will Survive". Das sangen sie dann immer vor dem Spiel, um sich zu motivieren. Letztendlich sind sie damit auch Fußball-Weltmeister geworden und ich wurde zu ihrer Patin, weil es mein Song war."

Natürlich hat Gloria Gaynor die Mannschaft auch persönlich kennen gelernt. "Wir unterhielten uns, machten Fotos und all das. Bei ihrem ersten Spiel als Weltmeister durfte ich den Anstoß machen. Mein Produzent war im Stadion und rief: 'Ich habe ihr gezeigt wie das geht. Das war schon toll.'"