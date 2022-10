"Girl you know it's true", ein Riesenskandal der Pop-Geschichte

Milli Vanilli

Das war auf einer Pressekonferenz direkt nach dem Skandal.

Ein verzweifelter Versuch der Welt zu beweisen, dass sie doch mehr konnten als nur schön zu tanzen. Dieser Versuch scheiterte kläglich. Den Grammy, den sie kurz davor für "Girl, you know it's true" bekamen, mussten die beiden Gesangsdarsteller Fab Morvan und Rob Pilatus zurück geben.



Girl you know it's true



Die Wahrheit war, kein Mensch interessierte sich mehr für die beiden. Und fürs Musikbusiness waren sie gestorben. Eine harte Zeit, wie sich Fab erinnert:

"Rob kam mit dem Skandal noch weniger klar. Er starb 1998 an einer Überdosis Antidepressiva und Alkohol, mit nur 32 Jahren."



Produzent Frank Farian, der Initiator des Skandals, hatte einige Jahre später nur noch folgendes dazu zu sagen: „Natürlich lacht man da heute drüber. Also ich war da ein bisschen zu innovativ".



Das Pop-Business kann manchmal sehr zynisch sein.

Fab Morvan verdiente danach sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Sein Comebackversuch, das Album "Love Revolution" erschien 2004. Zeitgleich nahm er an der zweiten Staffel des Dschungelcamps teil und wurde als erster Teilnehmer von den Zuschauern raus gewählt. Sein Album floppte.

Momentan singt er den Werbesong und ist das Werbe-Gesicht einer niederländischen Fastfoodkette.