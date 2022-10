Die Gärtnerin lässt Blumen singen

Kim Wilde

Keine Frage, Kim Wilde gehört zu den Superstars des 80er Popjahrzehnts: "View From A Bridge", "Cambodia", "Love Blonde" oder "Four Letter Word" stürmten die Charts in regelmäßigen Abständen. Das Besondere an den Hits von Kim Wilde, sie waren das Ergebnis des Teamworks in ihrer Familie. Ihr Vater Marty Wilde, der in den frühen 60er Jahren selbst ein Popstar war und ihr Bruder Ricky schrieben die Songs für Kim gemeinsam.



Als der Erfolg von Kim Wilde als Popstar nachließ, heiratete sie und gründete eine Familie. Ihr Freizeitinteresse richtete sich auf ein ganz anderes Gebiet, auf dem sie in ihrer britischen Heimat erneut Karriere machte, als Landschaftsgärtnerin mit einer eigenen Fernsehsendung in der BBC.



Neue Karriere

Ich weiß, es klingt verrückt. Als ich meinen Mann kennenlernte, verließ ich das Musikgeschäft. Das war eine große Entscheidung, die uns aber leicht viel, weil wir ja Kinder haben wollten. Ich entschied mich für Gartenbau, weil ich für meine Kinder einen Garten anlegen wollte. Das klingt jetzt alles sehr einfach, aber in meinem Kopf musste schon ein großer Schalter umgelegt werden.



…und wenn Kim Wilde in England auf der Straße erkannt wird, wonach fragen die Leute, nach ihrer Popkarriere oder wie man Rosen schneidet?



Popstar und Gärtnerin

Sie fragen nach beidem. Neulich erst war ich wieder in einem Londoner Taxi unterwegs. Da fragte mich der Fahrer nach meinem Vater. Danach stellt man die Frage nach den Rosen und erst dann wollen sie wissen, ob ich noch singe. In England sind nämlich meine letzten beiden Alben gar nicht erschienen. Dort kennt man mich vor allem als Gartenexpertin und das ist ja auch nicht so verkehrt. Denn wenn ich nicht arbeite, verbringe ich tatsächlich sehr viel Zeit im Garten, als Ausgleich zum Leben als Popstar.



Jetzt, wo die Kinder schon größer sind, ist Kim Wilde wieder als Popsängerin unterwegs.