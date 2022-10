"You're beautiful", mit diesem Song fing alles an

James Blunt

Mit diesem Song fing alles an. Das war 2005. James Blunt, der frisch aus der britischen Armee entlassen war, traf seine Ex-Freundin Dixie in der Londoner U-Bahn, zum ersten Mal nach der Trennung und neben ihr, ihr neuer Freund.

Diese Geschichte erzählte und James Blunt zumindest die letzten 13 Jahre und wir haben sie nur allzu gerne geglaubt, so romantisch und so herzergreifend.

Aber die Wahrheit?

Nein, sagte Blunt nun selbst, wir seien echt verrückt, wenn wir glauben würden, er sei ein ernsthafter, romantischer Mensch und „You‘ re beautiful“ sei auch keine romantische Ballade, die auf Hochzeiten laufen sollte. Sondern hier gehe es um einen total zugedröhnten Kerl, der in der U-Bahn die Freundin eines anderen stalkt und eigentlich dafür eingesperrt gehört.



Ob sich James Blunt mit dieser Geschichte einen Gefallen getan hat? Egal, denn bis heute ist dieser Song sein größter Hit und er wird sicher auch in Zukunft auf vielen Hochzeiten zu hören sein. Und das allerwichtigste ist ihm mittlerweile sowieso nur eins, dass seine Frau ihn trotzdem liebt.