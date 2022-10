Wie er an 9/11 ein Konzert umbaute

Sting

Es war 2001, ein wunderbarer Spätsommer in der Toskana. Sting hatte eine Menge Musiker aus der ganzen Welt auf sein Weingut eingeladen, um mit ihnen ein ganz besonderes Konzert aufzunehmen. Seit über einer Woche wurde geprobt. Es herrschte eine wunderbar friedliche und kreative Atmosphäre. Wie besonders dieses Konzert werden würde, war damals niemandem klar.

Es kamen erste verstörende Nachrichten aus New York, es ging um gekidnappte Flugzeuge, Anschläge. Und das in New York, der Stadt, die Sting zu seiner 2. Heimat gemacht hat.

Am späten Nachmittag war auch in der Toskana klar, dass es in New York zu einer Katastrophe gekommen war.

Die Türme des World Trade Centers waren eingestürzt und niemand wusste, wieviel Menschen dabei ums Leben gekommen waren und ob es womöglich weitere Anschläge geben könnte

Sting und seine Musiker diskutierten stundenlang. War es möglich unter diesen Umständen, an diesem Tag ein Konzert zu geben? Oder war es womöglich umso wichtiger, genau an diesem Tag aufzustehen und zu spielen?

Schließlich stellte sich Sting vor seine Musiker und sagte: „Was eigentlich ein freudiges Ereignis werden sollte, wird an diesem Tag keins werden können. Und jeder, der heute sagt, ich kann nicht spielen, hat recht."

Dennoch entscheiden sich alle auf die Bühne zu gehen, allerdings einigten sie sich darauf, andere Songs zu spielen und vor allem einen als hoffnungsvolle Botschaft in die Welt zu schicken: Fragile.

„Es ist für uns alle schwer, ich bin wütend, verwirrt, ich habe Angst und ich möchte diesem sinnlosen Akt der Gewalt keine Bedeutung zukommen lassen. Wir singen dieses Lied für alle, die ihr Leben verloren haben."