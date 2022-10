Ein spontaner Schulchor für "The Wall"

per Mail teilen

Pink Floyd

Alun Renshaw galt als eher untypischer Lehrer. Er unterrichtete Musik an der Islington Green School, war angeblich gerne bekifft, rauchte und fluchte im Klassenzimmer. Im Herbst 1979 bekam er Besuch von Nick Griffiths, einem Tontechniker aus dem in der Nähe gelegenen Britannia Row Studio und der fragte ihn nach ein paar begabten Kids, die für das neue Pink Floyd Album etwas einsingen sollten. Renshaw war begeistert, die Kids eher nicht, denn die meisten kannten Pink Floyd noch nicht mal. Aber sie gingen dennoch mit, schließlich sollte es für ihren Einsatz 1000 britische Pfund geben.



Wir brauchen keine Bildung, sangen die 13jährigen volIer Inbrunst und genau das sollte ihrem Lehrer Renshaw nur wenig später den Job kosten. Die Schulbehörde war entsetzt und der Musiklehrer gefeuert.



Gute 25 Jahre später fiel den Sängern von damals ein, dass der Song, den sie ja damals sangen, zum Welthit für Pink Floyd wurde, und dass sie dafür ja nur 1000 Pfund bekommen hatten. Also verklagten sie Pink Floyd auf Tantieme. Es kam zu einer außergerichtlichen Einigung, aber es ist davon auszugehen, dass die 23 Kids von damals noch einen ordentlich Nachschlag bekamen.