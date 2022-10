Fridas Familiengeschichte führt nach Karlsruhe

ABBA

Anni-Frid Lyngstad kam wenige Monate nach dem Ende des zweiten Weltkrieges in Norwegen zur Welt. Von 1972 bis 82 war sie eines der vier Mitglieder bei der schwedischen Pop Gruppe ABBA.

Anni-Frid Lyngstad kam als sogenanntes Tyskerbarn zur Welt, ein Kind der Schande, denn ihr Vater war der deutsche Besatzungssoldat Alfred Haase, der sich mit Fridas Mutter, der 19jährigen Synni Lyngstad eingelassen hatte. Diese wurde mit dem Kinde aus der norwegischen Bergbausiedlung vertrieben. Gemeinsam mit der Großmutter zog die Familie nach Schweden.

Synni Lyngstad starb 1947. Dem Kind hatte man erzählt, ihr Vater sei im Krieg gefallen. Und so wuchs Anni-Frid bei ihrer Großmutter auf im Glauben, sie sei ein Waisenkind, denn Alfred Haase wusste im heimatlichen Karlsruhe nichts von seiner unehelichen Tochter.

Ende August 1977 erschien die neue Ausgabe der Jugendzeitschrift BRAVO mit einem Artikel über ABBA und Fridas Herkunft. Auch der Name Alfred Haase fiel. Dessen Nichte, ein 13-jähriger ABBA Fan, fand die Namensgleichheit lustig. Als Haase mit dem Namen Synni Lyngstad konfrontiert wurde, fiel der aus allen Wolken. Sein erster Versuch mit Frida Kontakt aufzunehmen wurde von ihr zurückgewiesen, da sie ja glaubte, ihr Vater wäre tot. Dann änderte sie ihre Meinung und beschloss, mit diesem Mann zu sprechen.

"Er kannte Einzelheiten aus dem Leben meiner Mutter, die nur er wissen konnte. Als wir feststellten, dass wir beide das gleiche Foto hatten, das ihn als jungen Mann zeigte, war ich meiner Sache ganz sicher."

Die persönliche Begegnung von Vater und Tochter ein paar Wochen später in Schweden war hoch emotional aber von Fridas Seite aus auch von Skepsis begleitet.

"Es ist ungemein schwierig, wenn man nach 32 Jahren plötzlich noch einen Vater bekommt. Es wäre sicher anders gewesen, wenn ich noch Teenager oder Kind wäre. So aber kann sich kaum solch eine Vertrautheit und Liebe entwickeln, wie wenn er mich aufwachsen gesehen hätte."

Frida glaubte ihrem Vater nicht, dass er von der Schwangerschaft ihrer Mutter nichts gewusst habe. So brach sie mit Haase: "Ich verbringe meine Zeit lieber mit Menschen, die einen nicht im Stich lassen."