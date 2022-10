Das Kulturhaus Osterfeld steht für Kunst und Kultur in jeder Hinsicht. Kabarett, Konzerte aber auch Ballettkurse und Ausstellungen finden in dem Gebäude in der Osterfelderstrasse statt. Gut essen kann man ebenfalls dort. Es gibt kleinere und einen großen Saal und einen wunderschönen Innenhof – und es sind in jedem Fall intime Konzerte. Wie im Fall von PUR...