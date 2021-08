per Mail teilen

1989 begann und wir dachten unter unseren hochgeföhnten Haaren, das Jahrzehnt würde unspektakulär zu Ende gehen. War auch fast so, bis zum 9. November. Da änderte sich alles mit einem Schlag oder besser: mit einer Pressekonferenz. Reisefreiheit für DDR-Bürger, die Mauer fiel, einfach so. Im Musikkosmos erinnern wir uns an die Musik, die uns durch das Schicksalsjahr begleitet hat.