Beim Begriff Brexit wollen viele Menschen ja schon gar nicht mehr hinhören. Dabei sollten wir alle genau hinhören: Popmusik aus Großbritannien hat unser Leben und unsere Musik in den vergangenen Jahrzehnten bereichert. Und das soll bitte so bleiben, fordern Künstler wie Bob Geldof, Rod Stewart, Brian May, Ed Sheeran, Sting und viele mehr. Wie öde wäre unser Leben ohne Popmusik aus Großbritannien gewesen.... Barbara Scherrer denkt darüber laut nach.