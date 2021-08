Gerade noch schmelze ich langsam und genüsslich ein Nougat Osterei in meinem Mund, mit schlechtem Gewissen natürlich, Ostern mit allen Versuchungen hat wieder viel zuviel Zucker mit sich gebracht. Und ich denke daran, was ich kürzlich in der "ZEIT" las: „Bitter ist das neue Süß“ habe ich kürzlich gelesen. Und gleich hatte ich den Geschmack eines Radicchio – Endiviensalat und Bitterschokolade im Mund. Aber ich habe einen Gegenvorschlag: Süßes für die Ohren. Die Auswahl ist riesig in der Popmusik: Sweeet Love, Sweet Surrender, Sweet Dreams und Sweet Thing - es droht ein Zuckerschock für die Ohren. Dem beuge ich mit geschmacklichen Gegengewichten vor: Bitter Sweet Symphony oder einfach einem Salty Dog. Im Musikkosmos wimmelt es nur so von süßen, salzigen und bitteren Songs!