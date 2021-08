Über Jahre in den Charts in den Top-Platzierungen mitzusingen - das schaffen nicht viele Künstler. Wem das gelingt, ist in der Riege der Superstars angekommen. Zum Beispiel Tina Turner, Bruce Springsteen, Carlos Santana, AC/DC, Udo Lindenberg, Take That, Backstreet Boys, U2…Doch auch Superstars haben magere Zeiten. Aber Superstars kommen wieder zurück an die Spitze, irgendwann. Und um diese Künstler geht es diese Woche in meinem Musikkosmos. Um Musiker, um die es richtig ruhig wurde, um die Totgesagten. Aber die singen ja bekanntlich länger.