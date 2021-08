Vor 100 Jahren erst wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Seither entwickeln Frauen immer mehr Power - mal in kleinen, mal in größeren Schritten. Befeuert werden sie durch Frauen in der Popmusik, die stark und unabhängig sind und ihre Stimme erheben. Im Musikkosmos treffen wir diese Powerfrauen.