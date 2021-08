Zum 1. April tauchen wir in Geschichten ein, die sich gut anhören. Aber aufgepasst: Glauben Sie nicht alles!! Und stellen Sie bestimmte Fragen erst gar nicht, zum Beispiel nach dem Alter. Karl Lagerfeld hat das vorgemacht, er hat es nie wirklich verraten, immer verschiedene Zahlen in Umlauf gebracht, bis am Ende keiner mehr sein wahres Alter kannte. Glauben Sie nur, was Sie wissen. Aber was wissen wir schon sicher? Dass es Lügen gibt. Falsche Geschichten. Und Songs darüber, von Fleetwood Mac, den Doobie Brothers, Marvin Gaye und George Michael. Glauben Sie nicht, dass Bands aufhören, nur weil sie auf Abschiedstournee gehen. Die Abschiedsmeister sind die Scorpions, die uns gelehrt haben, dass ein Abschied durchaus mehrere Jahre dauern kann – kein Ende in Sicht. April April - wer glaubt denn sowas?