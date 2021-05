Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Songwriter und Musiker. Meist sind die ein eingespieltes Team.

Anders ist das bei Adeles Song "Someone like you". Hier arbeitete Adele zum ersten Mal mit Dan Wilson zusammen. Und das sehr erfolgreich. Nach gerade mal zwei Tagen hatten sie die Demoversion produziert. Ist so ein Demo dann fertig, warten Musiker und Songwriter oft mehrere Wochen bis sie vom Plattenlabel und Produzent ein Feedback bekommen. Hier war es anders. Gleich am nächsten Tag erhielten sie ein super Feedback einschließlich des Musikproduzentens Rick Ruben. Alle liebten es.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich hab gehört, du bist jetzt sesshaft geworden.

Dass du ein Mädchen gefunden und geheiratet hast.

Hab gehört, deine Träume wären wahr geworden.

Schätze, sie kann dir geben, was ich nicht konnte.

Warum so schüchtern, alter Freund?

Ich hab nicht vor, dich zu verleugnen, oder zu verstecken.

Ich tauche ungern hier auf,

so unerwartet und ohne Einladung.

Aber ich musste kommen,

es war wie ein Zwang.

Hab gehofft, du würdest mich sehen und dir würde klar werden:

Für mich ist es noch nicht vorbei.

Du weißt genau, wie schnell die Zeit vergeht.

Die beste Zeit unseres Lebens war doch grade erst gestern.

Wir wurden geboren in der dunstigen Schwüle des Sommers.

Wir wuchsen auf, verbunden durch die Überraschungen einer glorreichen Zeit.

Es war unvergleichlich, in den schönen wie den schlechten Tagen.

Fehler? Reue? Alles nur noch Erinnerung.

Wir konnten ja nicht ahnen, wie bitter-süß das alles schmecken würde.

Mach dir keine Gedanken, ich werde schon wieder jemanden wie dich finden.

Ich wünsche euch beiden das Beste.

Ich bitte dich, vergiss mich nicht. Ich weiß noch, wie du immer gesagt hast:

Manchmal hält die Liebe, aber manchmal tut es einfach nur weh.