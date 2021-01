per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Zum 50. Jubiläum der James-Bond- Kinoreihe hat Adel den Titelsong für den neuen Film "Skyfall" veröffentlicht.

Mit diesem Song reiht sich Adele neben Größen wie Shirley Bassey und John Barry ein. Und an denen orientiert sie sich auch. Wie in den Neunzigern ist auch Adeles Titel eine Hommage an die großen Bond-Songs der sechziger und siebziger Jahre.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das ist das Ende.

Halte deinen Atem an und zähle bis zehn,

spüre wie die Erde bebt

und höre dann auf mein Herz,

wie es wieder zerspringt.

Deshalb ist es das Ende.

Während ich untergegangen bin

habe ich von diesem Moment geträumt.

Längst schulde ich ihnen etwas,

aber ich war weg,

vom Erdboden verschwunden.

Lass' den Himmel einstürzen.

Wenn er auseinanderbricht

werden wir aufrecht

und gemeinsam antreten,

in Skyfall.

Alles beginnt für uns in Skyfall,

tausend Meilen und Pole entfernt,

wo Welten aufeinander prallen

und die Tage dunkel sind.

Vielleicht hast du ja meine Nummer,

meinen Namen kannst du erfahren.

Aber mein Herz wird dir nie gehören.

Ich gehe dorthin, wo du hingehst,

sehe, was du siehst.

Und ich weiß, ohne den Schutz

deiner liebevollen Umarmung,

die mich vor dem Bösen schützen,

könnte ich niemals ich selbst sein.

Halte mich bei der Hand

und wir stehen das durch.

Lass' den Himmel einstürzen.

Wenn er auseinanderbricht

werden wir aufrecht

und gemeinsam antreten,

in Skyfall.