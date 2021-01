Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Selbst-Therapie und gleichzeitig eine Abrechnung mit ihrem Ex-Freund.

Das ist "Rolling in the Deep" für Adele. "Rolling in the Deep" wurde in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlandenden und in der Schweiz ein Nummer-Eins-Hit und auch in den USA erreichte die Single Platz 1 der Billaboard Hot 100. Dieser Erfolg zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen von über 5 Millionen digitalen Einheiten sondern auch in der Presse. Musikkritiker bezeichnen den Song als "eine epische Pop-Hymne".

Imago Foto: imago, Runway Manhattan

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

In meinem Herzen flammt ein Feuer auf,

erreicht Fiebertemperatur und bringt Licht ins Dunkel.

Endlich sehe ich dich glasklar!

Mach nur so weiter und verkauf mich für dumm.

Ich bringe dein Schiff schon zum Stranden.

Du wirst schon sehen:

Ich gehe einfach weg und nehme dich mit.

Allerdings erst, nachdem ich dich in Stücke zerlegt habe.

Unterschätz nicht, zu was ich alles imstande bin!

Die Narben, die deine Liebe auf meiner Seele hinterlassen hat,

erinnern mich an uns beide und an das, was wir hatten

– jedenfalls beinahe.

Diese Narben rauben mir den Atem

ich komm einfach nicht gegen meine Gefühle an.

Wir hätten doch alles haben können, Mensch!

Du wirst noch wünschen, dass du mir nie begegnet wärst!

Die Tränen fließen und rollen hinab

bis tief auf den Grund des Herzens ...

Du hast mein Herz in der Hand gehalten

und damit im Takt des Herzschlags gespielt.

Mir kann man nichts nachsagen, Schatz,

aber über dich hab ich so einiges gehört.

Ich bringe deinen Kopf zum Glühen!

Denk an mich in den Tiefen der Verzweiflung

und richte dich dort unten am besten häuslich ein

– bei mir hast du jedenfalls Hausverbot!

Renn ruhig jede offene Tür ein!

Viel Glück bei der Suche nach dem, wonach du jagst!

Verwandle mein Leid in einen Goldschatz

und zahl mich bitte fair aus!

Du erntest nur, was du gesät hast.

Du hattest mein Herz in der Hand,

aber du hast nur damit gespielt.

Und die Herzschläge hast du ihm versetzt

– immer schön im Takt.