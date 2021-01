Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Nach drei Jahren Pause meldet sich Superstar Adele mit "Hello" gefühlvoller denn je zurück.

Kein Wunder bei den Lyrics. In "Hello" geht es nämlich um eine verflossene Liebe. In einem Interview sagt Adele es geht nicht um EINE ehemalige Beziehung oder Liebesbeziehung, sondern um ihre Beziehung zu jedem die sie liebt. Es geht nicht darum, was wir hinter uns lassen, unser aller Leben steht nie still. Mit dem Song möchte Adele also alle erreichen auch diejenigen zu denen sie keinen Kontakt mehr hat.

Imago Foto: imago, APress

SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Hallo, ich bin's,

ich hab' mich gefragt, ob du nach all den Jahren

an einem Treffen interessiert sein könntest,

damit wir mal alles durchgehen können.

Angeblich heilt ja die Zeit die Wunden,

aber bei mir merke ich davon nicht viel.

Hallo, kannst du mich hören?

Ich bin in Kalifornien

und träume davon wer wir mal gewesen sind

als wir noch jünger und freier waren.

Ich habe vergessen wie es sich anfühlte,

bevor die Welt vor unseren Füßen weggezogen wurde.

Zwischen uns gibt es einen großen Unterschied

und eine Million Meilen.

Hallo, von der anderen Seite.

Ich hab' es bestimmt schon tausendmal versucht,

wollte mich nur entschuldigen für alles, was ich getan habe,

aber wenn ich anrufe scheinst du nie zuhause zu sein.

Hallo, von da draußen.

Wenigstens kann ich behaupten, ich hab' versucht, es dir zu sagen:

Es tut mir leid, dass ich dein Herz gebrochen habe.

Aber spielt keine Rolle, dich zerreißt es sowieso nicht mehr.

Hallo, wie geht es dir?

Entschuldigung, typisch, ich rede schon wieder nur über mich.

Hoffentlich geht's dir gut.

Hast du es jemals geschafft, aus dieser Stadt abzuhauen,

in der nie was los war?

Es ist kein Geheimnis,

uns läuft die Zeit davon.