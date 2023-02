Die Welt im Tanzfieber

Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen: Der Schreiber unzähliger ABBA-Hits, Björn Ulvaeus, wird 75! Welchen Hit er ausnahmsweise selber sang und weshalb sich auf die Musik von ABBA so gut tanzen lässt, erfahren Sie hier…

Vom Studienabbrecher zum Weltstar

Björn Ulvaeus‘ Leben hat sich schon immer um Musik gedreht. Mit 16 war er Gitarrist der Folk-Band "The Partners" und schmiss sogar sein Jura-Studium, um sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren. Grund dafür war eine schicksalhafte Begegnung mit Benny Anderson, der damals Mitglied der schwedischen Band "Hep Stars" war. Bei einer Tournee fällt deren Gitarrist aus – Björn Ulvaeus springt ein. Eine enge Freundschaft entsteht, von der beide noch nicht ahnen, wie relevant sie für die Musikwelt sein wird. Gemeinsam mit Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog formieren sie eine Popband: Die Geburtsstunde von ABBA.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Poet, Herzensbrecher und Humanist

Nachdem ABBA 1974 beim Eurovision Song Contest mit "Waterloo" gewinnen, startet ihr kommerzieller Durchbruch. Björn Ulvaeus gilt dabei als Texter hinter den Hits. Auch privat läuft es gut: Björn heiratet 1971 Agnetha, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Benny und Anni-Frid heiraten ebenfalls. Der Traum von der glücklichen Ehepaar-Band platzt, als sich beide Paare scheiden lassen. Ein bisschen Poesie ist wohl trotzdem noch geblieben: Björn engagiert sich für den schwedischen Humanistenverband "Humanisterna" und wurde sogar 2006 mit einem Preis ausgezeichnet. Der eloquente Texter, der er mal war, ist er also immer noch: Auch mit 75 Jahren. Am Ende bleibt nur noch zu sagen: Thank you for the music!

Björn und Agnetha dpa Bildfunk Picture Alliance

5 Fakten, mit denen Sie beim nächsten Gespräch über ABBA mit Ihrer Fachkenntnis mächtig Eindruck schinden können: Wussten Sie z.B.: dass Björn mit 1,75 der kleinere der beiden ABBA-Männer ist? Benny (der mit Bart) ist zwei Zentimeter größer: 1,77

dass Björn vor ABBA Mitglied bei der Folk-Schlager-Band "Hootenanny Singers" war?

dass Björn in einem Hit allein im Vordergrund singt? Geschrieben hat Björn den Song sowieso. Die ABBA-Mädels, normalerweise mit ihrem Gesang im Vordergrund, haben hier ausnahmsweise nur den Hintergrundpart: Does your mother know

dass Björn die Scheidung von seiner Ehefrau Agnetha Fältskog zu einem Lied inspirierte: The winner takes it all. Björn hatte sich mit einer Flasche Whiskey hingesetzt und den Text innerhalb einer Stunde geschrieben.

dass Björn eine Wiedervereinigung von ABBA mit den Worten ablehnte: "Wir werden nie mehr wieder auf einer Bühne auftreten." 2018 taten sie’s doch: Bei einer Feier in einem Hotel sangen alle vier ABBA-Mitglieder ein Lied zusammen auf der Bühne. Im September 2020 sollen sogar neue ABBA-Lieder erscheinen…!

Faszination ABBA

Nicht nur der Titel trägt dazu bei, dass man sofort lostanzen will: "Dancing Queen" ist nur einer von vielen Songs, der auch Tanzmuffel wachrüttelt. Jeder kennt die Melodie, kann mitsingen, schwingt die Beine im Takt. Aber was genau ist das Geheimnis hinter ABBA-Songs und ihrer Tanzbarkeit?

"Wenn man ABBA-Songs hört, sind diese sofort zu erkennen. Jeder kennt die Songs, sie verbreiten gleich gute Laune, und sie gehen direkt vom Ohr in den Körper in die Füße."

ABBA wecken nun mal Erinnerungen: So auch bei Andrea Kiefer. Sie ist Tanzlehrerin und Geschäftsleiterin der Tanzschule Kiefer in Schwetzingen. Wenn ABBA-Songs in ihrer Tanzschule laufen, steht niemand still. Mit den verschiedenen Musikstilen sind auch verschiedene Tänze gefragt. Zu "Gimme! Gimme! Gimme!" und "Super Trouper" tanzt man gerne Discofox, zu "Dancing Queen" einen entspannten Foxtrott, und wer es schneller mag, kann auf "Waterloo" einen Jive oder Boogie tanzen.

Die kleine Discofox-Anleitung: Bitte nachmachen!

Haben Sie jetzt Lust, mal wieder das Tanzbein zu schwingen? Legen Sie "Gimme! Gimme! Gimme!“ ein. Und los! Tanzlehrerin Andrea Kiefer liefert die Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schnappen Sie sich Ihre/n liebste/n Tanzpartner/in. Nehmen Sie eine Tanzhaltung ein; wenn Sie möchten, reichen Sie sich beide Hände oder halten Sie etwas Übe-Abstand. Er hat dabei den linken Fuß frei. Sie hat den rechten Fuß frei. Er geht zwei Schritte auf sie zu: 1, 2 und tipp! Sie geht dazu entsprechend rückwärts. Der Tipp ist ein Schritt ohne Belastung. Achten Sie darauf, dass er jetzt wieder den linken Fuß frei hat – sie hat ihren rechten Fuß frei! Und jetzt rückwärts! Gerne wiederholen: Er wieder mit links, sie mit rechts.

Und noch ein letzter Tipp: Der Mann führt!