Wollen Sie dabei sein beim exklusiven SWR1 Musik Klub Konzert von Suzi Quatro, am 23. August (20:00 Uhr) im "Club Manufaktur" in Schorndorf? Dann können Sie sich hier für die begehrten Tickets bewerben.

Die 1,57 Meter kleine Rockröhre ist immer noch eine der ganz Großen, wenn es darum geht, richtig gute Konzerte abzuliefern und das Publikum mitzureißen. Das wissen auch die Macher des "Club Manufaktur" und sind sich sicher, dass sie den Club in Schorndorf rocken wird - Suzi Quatro kann's nämlich immer noch!

In der Musikszene machte Suzi Quatro erstmals 1973 auf sich aufmerksam: Gleich Ihre erste Single „Can The Can“ schoss an die Spitze der britischen Charts und sorgte weltweit für Aufsehen. Ihre Deutschlandtournee im Herbst 2019 steht unter dem Motto "It's only Rock'n'Roll". Passend dazu: Das aktuelle Album "No Control". Es präsentiert Suzi Quatro, wie sie leibt und lebt und hat es schon in die Top 20 der Albumcharts in Deutschland geschafft.

Jetzt Karten gewinnen!

SWR1 Musik Klub Konzert mit Suzi Quatro

23. August, 20:00 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf

Wie wär's also mit einem ganz exklusiven "SWR1 Musik Klub unterwegs"-Konzert mit Suzi Quatro - für Sie und eine Begleitung Ihrer Wahl? So nahe und unmittelbar werden sie die Engländerin nur in Schorndorf erleben können. Also: Einfach unser Formular ausfüllen, uns erzählen, was Sie ganz persönlich mit Suzi Quatro verbindet und schon kommen Sie in den großen Lostopf! Einsendeschluss ist der 11. August. Wenn Sie gewonnen haben, melden wir uns bei Ihnen...