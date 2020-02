Provokation, Protest: Punk. Eine Jugendkultur, die sich seit über 40 Jahren für ihre Ideale und Träume einsetzt – und dabei mit Sicherheitsnadeln in den Ohren aneckt.

Es lebe die Anarchie

Aggressiv, schnell, laut – so klingt Punk. Was sich aus dem rotzigen Rock’n’Roll der 1950er-Jahre entwickelt hat und sich durch den Garage-Rock der 60er fortbahnt erlebt in den 70ern seinen Durchbruch.

Aber von vorne: Umbruch entsteht meistens aus Unzufriedenheit. Und die herrscht in den späten 60er- und frühen 70er-Jahren vor allem in den USA und Großbritannien. Die Jugend ist sauer auf den Staat: Die Jobaussichten sind mies, vor allem in Großbritannien gibt es ein spießiges Klassensystem. Was da hilft? Musik als Ventil! Bands wie The Kinks und The Who fallen durch ihre rohen Sounds und die besonders programmatischen Texte auf. Im Gegensatz zum aufkommenden Mainstream-Rock verzichten Punk-Songs auf komplexe Songstrukturen und epische Instrumentierungen. Meistens werden sogar nur 3 Akkorde verwendet! Künstlerische Qualität ist nicht so wichtig. Virtuosität und ausschweifende Gitarrenparts gelten als Star-Getue und sind nicht erwünscht.

Neben den wilden Bühneneskapaden hält sich Punk musikalisch aber fein zurück: Die Musik besteht oft nur aus 3 Akkorden. Diese absolut ikonische Skizze der Drei-Akkord-Folge wird häufig dem Fanzine Sniffin‘ Glue zugeschrieben – fälschlicherweise. Eigentlich stammt sie von Tony Moon, der 1977 das Fanzine Sideburns herausgab. sideburns fanzine

DO IT YOURSELF

Hätte Punk einen Geburtsort, dann wäre das vermutlich der New Yorker Club CBGB. Anfang der 70er Jahre werden hier Bands wie die Ramones oder die New York Dolls bekannt. Und die feiern vor allem eines: Nonkonformität. Do It Yourself steht ganz groß im Trend. Kleider werden zerfetzt und aus Containern gefischt, die Musik wird selbst vertrieben – Hauptsache weg vom Kommerziellen!

In London kommen die Sex Pistols groß raus – Treffpunkt war damals der Modeladen „Sex“, den ihr Manager Malcolm McLaren mit Modedesignerin Vivienne Westwood betreibt.

Wilde Zeiten

Die Sex Pistols holen die Leute in ihrer Haltung ab. Songs wie „Anarchy in the UK“ oder „God Save The Queen” vermitteln das aktuelle Lebensgefühl. Getanzt wird dabei Pogo. Ob mit- oder gegeneinander im wilden Mob – Hauptsache, die Unzufriedenheit wird rausgelassen! Im Gegensatz zu der sonst so antikommerziellen Haltung steht die radikale Selbstvermarktung der Bands. Eigene Zeitschriften werden billig gedruckt und verteilt. In Deutschland entwickelt sich der Punk mit Nina Hagen und Ton Steine Scherben weiter.

Der Bassist der Sex Pistols, Sid Vicious, zieht mit seiner Freundin Nancy Spungen ins New Yorker Chelsea Hotel. Am Morgen des 12. Oktober 1978 findet man Nancy tot auf, mit im Zimmer: Sid Vicious. Er wird verhaftet, auf Kaution freigelassen, und stirbt bei seiner Entlassungsparty an einer Überdosis Heroin - mit nur 21 Jahren.

Sid Vicious, Nina Hagen... die SWR1 Spotify Playlist zur Sendung

Nicht nur gefüllt mit reinem Punk, sondern auch mit Musik, die von Punk beeinflusst ist: Punk war ein absolut wichtiger Meilenstein in der Musikgeschichte. Spannend also auch zu hören, was er ausgelöst hat:

Neue Rollenbilder

Ende der 1970er wird der Punk ernsthafter und politischer. Und er fordert konkret: Wir wollen soziale und politische Reformen! Gegen Yuppies, gegen Geschlechterrollen und gegen Rassismus!

Mit dem verstärkten Einsatz von analogen Synthesizern entwickelt sich aus dem rohen Punk allmählich eine neue Musikrichtung: New Wave. Bekannte Bands auf britischer Seite sind Joy Division und The Cure, in den USA starten die Talking Heads und Blondie durch. Die Leute lieben Blondie-Sängerin Debbie Harry. Sie präsentiert sich sexy und selbstbestimmt – und löst sich so vom verstaubten Frauenbild der letzten Jahrzehnte.

Punk als Trend

Aber ist das noch Punkrock? Die Ärzte

In den späten 80ern wird der Punk zum selbstverständlichen Straßenbild in Europa. Auch deutsche Bands wie die Toten Hosen und die Ärzte setzen sich zwar immer noch mit gesellschaftskritischen Texten ein – die Musik wird aber nach und nach zum Mainstream. Punk ist nicht mehr die Gegenbewegung zur Mehrheitsgesellschaft. Besonders kommerzielle Punkbands wie Green Day oder blink-182 machen den Punk zum nett verpackten Pop-Produkt. Und genau dagegen sind doch die Punk-Veteranen 40 Jahre zuvor angetreten.