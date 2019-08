Die Bühne ist schon seit jungen Jahren sein zu Hause – und die möchte er auch für seine Geburtstagsparty nicht verlassen.

Mit Anfang 20 spielte Peter Alexander Makkay als Gitarrist in seiner Beat-Rock Band Coversongs in der Region Mühldorf. In seinen 70sten Geburtstag feiert er mit einem Konzert in Berlin hinein und am 29. August präsentiert er sein neues Studioalbum „JETZT!“. Um mit möglichst vielen Fans feiern zu können, wird das Konzert für diejenigen, die es nicht hautnah erleben können, live in zahlreiche Kinos übertragen.

SWR1 Gewinner Andreas dem Star ganz nah

SWR1 Gewinner Andreas aus Breisach am Rhein bekam vom Geburtstagskind Peter Maffay natürlich auch ein Autogramm. SWR Christiane Falk

Durchbruch mit "Du"

Der aus Rumänien stammende Musiker hat eine große Karriere hingelegt. Seinen ersten Durchbruch hatte er 1970 mit der Single „Du“ - erster Auftritt in der ZDF-Hitparade: deutschlandweite Bekanntheit. Während er zu einer festen Größe im deutschen Musikgeschäft wurde, wandelte sich auch seine Musik: Von Schlager über Country und Rock’n’Roll hin zur Rockmusik. Seine Alben landeten immer wieder aufs Neue in den Charts – 18 davon auf Platz eins. Damit ist er einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker.

Abseits der Rockmusik ist er auch „Mit-Vater“ von Tabaluga: sechs Alben und ein Musical gibt es von und mit dem grünen, kleinen Drachen . Der 70-Jährige macht für Kinder aber nicht nur Musik, sondern setzt sich seit Anfang seiner Karriere entschlossen für traumatisierte Kinder aus aller Welt ein, ist an zahlreichen sozialen Projekten beteiligt und wurde bereits mit dem Bundesverdienstkreuz, der Goldenen Henne und dem World Vision Charity Award ausgezeichnet.

Klare Statements vom 70-jährigen

Im Interview mit SWR1-Musikredakteur Ingo Lege redet Peter Maffay Klartext. Über "Haltung zeigen", über die Diskussionen um den Musikpreis "Echo" und über das "Wegsehen".

