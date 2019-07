Die Band Queen hat in ihrer Originalbesetzung einen neuen Rekord gebrochen! Klingt völlig unlogisch, ist aber absolut richtig. Seit einigen Tagen hat das offizielle Musikvideo zu "Bohemian Rhapsody" eine Milliarde Klicks auf Youtube. Damit ist Queen die erste Band, die mit einem vor 1990 produzierten Musikvideo so einen Erfolg feiern kann. Wie ist das möglich?

Ein Film als Mega-Marketing

Die Filmbiografie Bohemian Rhapsody aus dem letzten Jahr hat einen wahnsinnigen Hype ausgelöst. Der Film über Freddy Mercurys Lebenswerk hat selbst bei Menschen, die die Band gar nicht mehr selbst erlebt haben, ein richtiges Queen-Fieber ausgelöst. Man könnte auch sagen: Der Film ist ein echtes Werbe-Wunder.

Erstaunlich ist der späte Erfolg

Aber sind eine Milliarde Klicks überhaupt viel? Ed Sheeran hat mit einem Song wie Shape of you mehr als 4 Milliarden Youtube-Klicks. Der Unterschied zwischen diesem Song und Bohemian Rhapsody ist allerdings riesig: Shape of you sammelt Klicks seit der Song rausgekommen ist – seit er erfolgreich ist. Bohemian Rhapsody dagegen ist über vierzig Jahre alt. Dass so ein alter Song aktuell so erfolgreich ist, das ist das Erstaunliche.

Auch in der SWR1 Hitparade ganz oben

Auch bei uns in der SWR1 Hitparade lag Bohemian Rhapsody 2018 auf Platz 1! Stairway to heaven war ausnahmsweise mal auf der 2. Und interessanterweise ist der Youtube-Auftritt von Led Zeppelin denkbar schlecht. Es gibt noch nicht einmal eine offizielle Version von Stairway to heaven. Und selbst die erfolgreichste unoffizielle Version des Songs ist von der Milliarde noch ziemlich weit entfernt. Womit sich auch zeigt: Wer einen attraktiven Online-Auftritt hat, gewinnt.

Freddy Mercury wäre glücklich

Der späte Erfolg von Bohemian Rhapsody ist außergewöhnlich. Dabei wollte Ray Foster, der Plattenboss von Queen, den Song damals gar nicht rausbringen. Diese Rockoper würde keinerlei Erfolg haben, meinte er. Das ist dann wohl ein Treppenwitz der Geschichte. Freddy Mercury wäre sicher froh, wenn er von seinem neuen Ruhm erfahren könnte. In einem Interview hat er mal gesagt:

"Solange die Leute unsere Musik noch hören, ist alles gut. Wenn sie damit aufhören, sage ich Tschüss und werde Stripper." Freddy Mercury

Das ist zum Glück nicht nötig. Denn wie es aussieht, hören die Leute noch lange nicht auf, Queen zu hören.