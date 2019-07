Der Popstar kommt auf die Bühne. Er geht am Stock. Sichtbar mühsam. Auf der Bühne setzt er sich auf einen Stuhl. Nicht dass Phil Collins früher auf die Bühne getanzt wäre. Und er hat ja auch noch nie wie ein Popstar ausgesehen, was er auch gar nicht wollte. Aber er war immer in Bewegung, ist gerannt, war wie der Duracell Hase: nie müde zu kriegen.

Phil Collins hatte Riesenerfolge rund um die Welt. Nach dem Höhenflug folgten mehrere Abstürze, am Tiefpunkt seines Lebens soff er sich ins Koma, die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben. Als er wieder aufwachte beschloss er: so geht es nicht weiter , heute ist er trocken und wieder mit seiner dritten Frau zusammen. Not Dead Yet. Noch nicht tot, so heißt seine Autobiografie. Phil Collins ist ein zäher Hund. " mehr...