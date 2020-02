Der Boss Bruce Springsteen ist in der Kategorie “Bester internationaler Solokünstler“, für sein 19. Studioalbum "Western Stars" nominiert. In seinen Liedern gilt er als aufmerksamer Beobachter und Chronist des US-amerikanischen Alltags. Er porträtiert in seinen Songs das Leben des "kleinen Mannes“ mit all seinen Träumen, Sehnsüchten und Freuden, aber auch seinem Scheitern an der Realität.

Bild in Detailansicht öffnen