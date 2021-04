Der 50ste von John Denvers "Country Roads" war der Auslöser - einer DER Lagerfeuer-Songs schlechthin. Mit den SWR1 Hörer*innen haben wir eine Lagerfeuer-Lieblings-Lieder-Liste zusammengestellt, die Sie hier anhören können.

Das Lied hat John Denver 1971 zu seinem Durchbruch verholfen. Seitdem wurde es an unzähligen Lagerfeuern gesungen und ist in so gut wie jedem Gitarrenliederbüchlein zu finden. Dadurch kennen es auch heute noch Menschen, die selbst halb so alt sind wie das Lied.

Die SWR1 Lagerfeuer-Lieblings-Lieder-Liste

Die SWR1 Hörer*innen sind großartig: hunderte von Vorschlägen mit Lagerfeuer-Songs haben uns erreicht. Und mit was für einem breiten Spektrum - das waren nicht nur immer die gleichen zehn Titel! Danke dafür, und: hier ist eine repräsentative Auswahl Ihrer Vorschläge. Viel Spaß beim Anhören!