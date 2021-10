Auf dem Weg zur Hölle

"Keine Stopschilder, kein Tempolimit, niemand kann mich aufhalten:

Ich bin auf der Autobahn zur Hölle!" Mit diesen Zeilen ging’s für AC/DC endgültig in den Rock’n Roll-Himmel.

Die LP "Highway to Hell" brachte den internationalen Durchbruch für die australischen Hardrocker. Der Titelsong gilt bis heute als der größte Hit der Band.

Davor waren AC/DC natürlich in ihrer Heimat erfolgreich. Und auch in Deutschland hatte man wohl schon mal "T.N.T" gehört oder "Let There Be Rock".

Ab 1979 aber knallt es richtig: "Highway to Hell" verkauft sich millionenfach in aller Welt, es ist das erste AC/DC-Album, das es in die deutschen Top 10 schafft. Und es ist das letzte Album mit Bon Scott.

Ein halbes Jahr später stirbt der legendäre Sänger an einer Alkoholvergiftung.

Für diese LP hatte Bon Scott lange an seinem Gesangsstil gearbeitet. Vor "Highway to Hell", sagte Scott einmal, habe er einfach nur drauflos geschrien. Neben Scotts unverkennbarer Stimme gibt es da aber sicher noch eine Zutat, die Highway To Hell zu einem Welthit gemacht hat. Dieses Gitarrenriff von Angus Young. Das kennt wohl jeder...