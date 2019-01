24. Januar ab 20 Uhr | Der Livestream vom SWR1 Musik Klub unterwegs Max Mutzke live erleben

Sie haben leider keine Karten für das exklusive Konzert von Max Mutzke im SWR1 Musik Klub unterwegs in Schwetzingen gewonnen? Kein Problem, denn mit uns verpassen Sie trotzdem keinen Song.

Am 24. Januar kommt Max Mutzke mit dem SWR1 Musik Klub unterwegs nach Schwetzingen in die Alte Wollfabrik und hat sein aktuelles Album "Colors" mit im Gepäck.

Mit "Can't Wait Until Tonight" wurde der Musiker aus dem Schwarzwald durch den Eurovision Song Contest bekannt. 14 Jahre später bringt er sein neues Soul-Album "Colors" heraus. Am 24. Januar stellt Max Mutzke sein aktuelles Album bei einem exklusiven Konzert für SWR1-Hörer und -Hörerinnen mit einzigartiger Atmosphäre vor.