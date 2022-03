Elvis Presleys Lachversion von "Are you lonesome tonight" ist in der SWR1 Hitparade immer höher platziert als die Version ohne sein charismatisches Lachen. Warum das so ist und warum Elvis in dieser Version überhaupt lacht, weiß der Große Schneidewind:

"Elvis Presley Songs gibt es in Serie in der SWR1 Hitparade, genauso wie die von den Beatles oder von Queen. Ja warum, das muss man eigentlich nicht erklären. Er ist einfach der King des Rock'n'Roll. Wie kann es aber sein, dass "Are you lonesome tonight" in einer super schönen Version, nämlich der Lachversion, viel weiter oben in der Gunst der SWR1 Hörerinnen und Hörer liegt als das Studio Original, das eigentlich damals, in den frühen 60ern, für Furore sorgte?"

Was erheiterte Elvis?

"Are you lonesome tonight" war der Mitschnitt eines Konzertes 1969. Elvis fing an zu lachen und bekam sich gar nicht mehr ein. Immer wieder bekommen wir Fragen, wenn dieser Titel läuft, was ist da eigentlich passiert?"

Verrutschtes Toupet sorgt für Lacher

"Der Legende nach - ich bin nicht dabei gewesen - aber andere berichten das, soll da jemand sein Toupet verloren haben oder ein weiblicher Fan stützte sich auf die Schulter des Mannes und dem rutschte das Toupet weg. Und Elvis hat den Text improvisiert, was er häufiger tat, weil er nicht so sicher war im eigentlichen Text. Er hat ihn etwas verändert und hat daraus gemacht: "Ja, und du hast eine Glatze, verlierst deine Haare." Und daraufhin lachten alle. Und der Mann ohne Toupet sah so komisch aus, dass sich Elvis gar nicht mehr einkriegte. Und weil es ein herzhaftes Lachen ist, was er da von sich gibt, lieben auch alle Leute diesen Song. Auch wenn sie gar nicht ganz genau wissen, was da passiert ist."