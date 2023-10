Von Gänsehaut bis Genesis

Wer liebt Statistik? Wenn’s um die Hitparade geht, ist es ok, oder? Wir haben nämlich ein paar Gewinner: "Angry" von den Stones und "Flowers" von Miley Cyrus sind Platz 2 und 3 der erfolgreichsten Neueinsteiger in dieser Hitparade! Für die Nummer 1 wartet mal bitte die Top 10 ab. Wir haben außerdem den dritt- und viertlängsten Long Song am Start: "Echoes" von Pink Floyd und "Supper's Ready" von Genesis. Und als wäre das nicht genug, haben wir auch noch den erfolgreichsten nichtdeutsch- und nichtenglischsprachigen Song dabei: Barcelona! So, und jetzt entspannen bitte. Bald ist Finale.