Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Blick von außen auf einen Ort der die schönsten und die schlimmsten Gefühle hervorrufen kann.

Darum geht es im Text von "Hotel California". Ein müder Reisender lässt sich im Hotel California nieder und lernt nach und nach die Besucher des Hotels kennen. Menschen, die ihren Gelüsten nachgehen und von diesen gefangen sind. Das Hotel California kann man zwar verlassen, aber niemals hinter sich lassen. Unzählige Interpretationen des Textes gibt es mittlerweile. Für was steht das Hotel California?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Auf einem dunklen verlassenen Highway

Eine kühle Brise im Haar

Und der süße Duft von Colitas (Grassjoints) in der Nase

Am weiten Horizont leuchtete etwas

Mein Kopf wurde schwer und die Augen fielen mir fast zu

Eine Bleibe für die Nacht, das war es, was ich brauchte



Und da stand sie, im Eingang

Ich hörte die Glocke am Empfang

Und dachte mir: Entweder das ist das Paradies oder die Hölle

Sie zeigte mir dann mit einer Kerze den Weg

Vom Korridor drangen Stimmen herüber

Mir kam es so vor als sagten sie



Willkommen im Hotel California

Welch wunderbares Plätzchen (so ein süßes Gesicht),

Es gibt jede Menge Platz mit Hotel California

Das ganze Jahr über, immer ein Zimmer frei



Irgendwie war sie völlig wirr

Dafür hatte sie Kurven wie ein Mercedes

Und jeder Menge Schönlinge im Schlepptau,

die sie "Freunde" nennt.

Wie sie nur im Hotelhof für sie tanzen

Süßer Sommerschweiß

Manche tanzen um sich zu erinnern, andere um zu vergessen.

Ich rief nach dem Kellner

"Bringen Sie mir bitte den Wein!"

Und er antwortete: " Diesen Stoff gibt´s bei uns nicht mehr seit 1969"

Und von weit her rufen immer noch diese Stimmen

Mitten in der Nacht wache ich davon auf und höre sie sagen



Willkommen im Hotel California

Was für ein wunderbares Plätzchen,

Genießen sie es, das Hotel California

Schön, dass Du hier bist, was sind deine Gründe.



Spiegel an der Decke

Rose-Champagner im Eiskübel

Und sie sagte: " Wir sind hier Gefangene, freiwillig"

Und in dem Räumen des Meisters

Versammelten sie sich zu einer Zeremonie

Mit Stahlmessern stachen sie auf etwas ein

Aber sie konnten das Biest einfach nicht umbringen.



Ich kann mich nur noch daran erinnern,

wie ich versuchte, da rauszukommen

Nur noch raus, dahin, woher ich gekommen war.

Da sagte der Nachtportier: " Entspanne dich,

Wir sind nur auf Empfang programmiert -

Du kannst bezahlen, wann immer Du willst

aber aussteigen, das kannst Du nie mehr"