Die Nummer-1-Hits des Jahrzehnts

1973: Goodbye My Love Goodbye – Demis Roussos // 1 Woche auf der Eins Der in mehreren Sprachen aufgenommene Song des griechischen Sängers aus Alexandria (Ägypten) stand zwar offiziell nur eine Woche auf dem ersten Platz der deutschen Charts, mit insgesamt 39 Chartwochen (davon 23 in den Top 10) war er aber dennoch erfolgreicher als alle anderen Songs im Jahr 1973 und schaffte es so an die Spitze der Jahrescharts.

dpa Bildfunk dpa/Pentti Nissinen