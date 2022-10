++ Freitag, 27.10. 18:00 Uhr ++

Die letzten Proben gingen eben zu Ende in der Schleyerhalle - aber irgendwie sehen 2 Moderator:innen anders aus...so..pappig?

++ Freitag, 28.10. 17:40 Uhr ++

Joachim ist bei seinem Sohn Simon im Olgäle Krankenhaus in Stuttgart - beste Medizin? Die SWR1 Hitparade und Platz #20: AC/DC "Hells Bells"

»SWR1 echt Hammer und Super Ablenkung im Olgäle Hospital und jetzt gerade Hell Bells .... wow«

++ Freitag, 28.10. 17:15 Uhr ++

Die Dominikanische Republik ist vom Zeitunterschied sechs Stunden hinter Deutschland - dort gibts also ein spätes Frühstück - oder eine frühe Afterhour ;-) SWR1 Hörerin Maike schreibt:

»Hitparade am Strand der Dominikanischen Republik genießen. Wir grüßen unsere Eltern die auch gerade die letzten Plätze verfolgen. Grüße von Maike und Marco«

++ Freitag, 28.10. 16:40 Uhr ++

Wir waren diese Woche in Balingen, Aalen, Bretten, Mosbach und sind heute bis 19Uhr noch in Esslingen! Kommt gerne auf dem Marktplatz vorbei, lernt Stefanie Anhalt und Corvin Tondera Klein kennen und feiert zusammen mit anderen Hitparaden Fans die Musik! Oliver aus Eislingen ist auch dort und hat dieses fantastische Rundum-Foto geschickt:

Und auch Steffi und Corvin haben viel viel Spaß in Esslingen. Eben wurde der komplette Marktplatz zu Platz #28 AC/DC "Thunderstruck" gerockt

++ Freitag, 28.10. 16:26 Uhr ++

Rainer aus dem kleinen Wiesental schreibt: "was braucht ein Landwirt, um glücklich zu sein? Traktor + Güllefass + SWR1" - stimmen wir zu. Und sind froh, dass das Geruchsinternet noch nicht erfunden ist...

++ Freitag, 28.10. 16:10 Uhr ++

Nadja Prestel musste sich während der Hitparade sechs Mal zusammenreißen. Denn: Metallica haben es mit "Turn the page" auf Platz #159, mit "Fade to black" auf Platz #120, mit "Whiskey in a Jar" auf Platz #99, mit "The unforgiven" auf Platz #80, "Enter Sandman" auf Platz #53 und mit "One" auf Platz #35 geschafft:

»Wenn alle im und um's Haus den gleichen Sender hören und man sich zusammenreißt, wenn Metallica kommt, weil man Baby nicht wecken will«

++ Freitag, 28.10. 16:00 Uhr ++

17:30 Uhr ist Einlass in der Schleyer Halle - und die Halle ist bereit! Alle Infos zum Hitparaden Finale HIER unter "Was ist als Final-Besucher:in zu beachten?". Und wer es nicht in die Schleyer Halle schafft: es ist natürlich alles live mitzuerleben in unserem Livestream.

++ Freitag, 28.10. 15:45 Uhr ++

Die Hitparade führt Familien zusammen! Yvonne war den ganzen Tag den Tränen nahe, die erste Hitparade seitdem ihre Tochter ausgezogen war. Und wer steht plötzlich mit dem Koffer vor der Türe??? Tochter Madlene!

++Freitag, 28.10. 15.25 Uhr++

SWR PRIVAT/SWR1 Hörer Lukas aus Konstanz

»Wenn man den ganzen Tag schon verkleidet auf der Arbeit sitzt und mit der besten Arbeitskollegin laut singt, um dann festzustellen das man voll im Partnerloock mit Moderator Corvin Tondera-Klein ist.«

++Freitag, 28.10. 15.02 Uhr++

POV: Wenn Du auf Iron Maiden "Run To The Hills" und Freddie Mercury & Montserrat Caballé "Barcelona" stehst...

++Freitag, 28.10. 14.26 Uhr++

Finaltag auch bei Joachim aus Dachtel im Kreis Böblingen: Das Holzlagerschuppen-Projekt ist vollendet – entstanden mit und während der Hitparade im Ohr. "Vielen Dank für die akustische Unterstützung!" Stark! 💪👏🤩

++Freitag, 28.10. 14.05 Uhr++

PUR sind natürlich wieder mehrfach vertreten... Hartmut Engler freut sich über #98 "Abenteuerland", #158 "Lena", #240 "Wenn sie diesen Tango hört", #314 "Funkelperlenaugen", #503 "Kein Krieg", #593 "Brüder", #620 "Ein graues Haar", #653 "Freunde", #870 "Neue Brücken", #880 "Prinzessin", #945 "Drachen sollen fliegen" und #1023 "Wenn Du da bist".

Hartmut Engler von PUR

++Freitag, 28.10. 13.32 Uhr++

»Eigentlich wollte ich den Parkett nur wischen, aber jetzt ist er halt neu geschliffen. #PutzenmitManowar«

++ Freitag, 28.10. 12:27 Uhr ++

»Ich versuche seit heute Morgen meine Klassenarbeit zu korrigieren und muss dauernd zum Radio rennen und laut drehen!! YEEEAAAHHH! Dann klappt das wohl heute nicht mehr so richtig - auch egal...«

++ Freitag, 28.10. 12:06 Uhr ++

Niklas freut sich über "Supper's ready" von Genesis auf Platz #57. In seinen Augen "ein absloutes Meisterwerk". Alle, die es nicht mögen, tröstet er mit einem Augenzwinkern, dass "heute schon genug ABBA lief".

Dodo hört die SWR1 Hitparade in der Talkrabb-Apotheke mit ihrem Team:

SWR PRIVAT/SWR1 Hörerin Dodo

++ Freitag, 28.10. 11:43 Uhr ++

Letzes Jahr war "Hey Ho" von Freddy Kalas der Überraschungs-Weihnachtshit in SWR1. Jetzt hat es der Norweger mit dem Titel in die Hitparade auf Platz #126 geschafft. Das freut ihn besonders:

++ Freitag, 28.10. 11:29 Uhr ++

Die SWR1 Hitparade läuft wirklich ÜBERALL. Auch ganz weit oben in 3000 m über den Alpen. Wenn an der Deutschen Alpensegelflugschule geübt wird. Wow - was für eine Aussicht!

++ Freitag, 28.10. 10:44 Uhr ++

Ein Song, der jedes Jahr wieder polarisiert auf Platz #64: In-a-gadda-da-vida von Iron Butterfly...

»Wie gut, dass ich die Hitparade über den Videostream schauhöre. Da kann ich während Iron Butterfly etwas offline machen und danach wieder einsteigen. Das verstehe ich jedes Jahr aufs Neue nicht, warum das soooo weit vorne landet.«

»Zwei herrliche Biester im Videostream. Wir tanzen psycomäßig mit, yes Brother!«

++ Freitag, 28.10. 10:29 Uhr ++

Man kann mitwippen, man kann mitsingen UND: man kann Songs mitFÜHLEN. So machen das Ingo und Patrick bei "Jerusalema" von Master KG feat. Nomcebo Zikode.

++ Freitag, 28.10. 10:22 Uhr ++

Noch ist die Hitparade nicht zu Ende. Aber was kommt danach?

»Wenn ich an morgen denke, wird mir schlecht. Wieder 51 Wochen auf die Hitparade warten. Das ist gruselig, oder?«

++ Freitag, 28.10. 10:08 Uhr ++

Jens aus Abtsgmünd hört mit seiner Männergruppe die SWR1 Hitparade.

SWR PRIVAT/SWR1 Hörer Jens

++ Freitag, 28.10. 09:54 Uhr ++

Ein bisschen was zum Träumen: Wir sind inzwischen angekommen bei Platz #67 und Hubert von Goisern mit "Heast as net".

»Bin heute bei der Abladestation gestanden und sechs LKWs nebeneinander gestanden und alle habe SWR1 Hitparade gehört einfach nur klasse.«

++ Freitag, 28.10. 08:44 Uhr ++

Falls euch in Freiberg am Neckar eine singende Frau begegnet: Es ist Michaela mit ihrem Hund. "Hitparade ist, wenn ich morgens auf dem Feld beim Hundespaziergang lauthals Westerland singe."

SWR privat / SWR1 Höerin Michaela

++ Freitag, 28.10. 08:19 Uhr ++

Und schon ist Finaltag. Geht es euch auch so? DIe Zeit verging sooo schnell - aber ein bisschen ist ja noch hin bis zum Finale heute Abend.

»Ich bin mit einem weinenden und lachenden Auge aufgestanden. Zum einen, weil heute der Finaltag ist zum anderen, weil heute Abend schon wieder alles vorbei ist.«

Wer uns heute nochmal über die Hitparadenschulter schauen möchte, heute ab 15 Uhr sind wir in Esslingen. Hier gibt's übrigens Fotos und Videos aus Mosbach, Aalen, Balingen und Bretten.

Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH

++ Freitag, 28.10. 07:52 Uhr ++

Viele Hörer:innen fragen uns heute Morgen, warum sie Jochen mit Annett nicht im Videostream sehen.

»Da schläft man während der Hitparade "kurz" ein und verpasst nicht nur die gelsten Songs, sondern wird auch noch von einer neuen Stimme geweckt. Willkommen Benedict Walesch. Wo aber steckt Jochen Stöckle?«

Die (zugegeben halbe;) ) Antwort gibt es hier.

++ Freitag, 28.10. 07:43 Uhr ++

Der Song ist Kult in der SWR1 Hitparade: Platz #84 "Karl der Käfer". Nina denkt bei dem Song immer an die Fahrt ins Krankenhaus, um ihre dritte Tochter auf die Welt zu bringen. "Das war der Finaltag vor zwei Jahren," schreibt sie.

»Eure Hitparade ist so geil. Aufstehen mit "Karl der Käfer"! Besser geht es einfach nicht. Danke für diese Wahnsinns-Woche.«

++ Freitag, 28.10. 06:48 Uhr ++

Lief euer Lieblingssong etwa schon heute Nacht? Hier könnt ihr nachsehen. Pia wartet noch auf ihre Nummer 1:

»Ich habe heute schulfrei. So kann ich den ganzen Tag Hitparade hören. Bin seit Platz #105 dabei, über Kopfhörer damit es keiner merkt. Leider kam AC/DC mit TNT früher, aber ich hoffe noch auf Westerland.«

»Hitparade ist, wenn man morgens aufsteht die Playlist anschaut und sich so ärgert, dass man doch eingeschlafen ist.«

++ Freitag, 28.10. 06:13 Uhr ++

Die Hitparade verbindet Generationen, wie zum Beispiel Chris und Pat aus Schwabbach:

»Hitparade ist, wenn Vater und Sohn trotz eines Altersunterschiedes von 38 Jahren gemeinsam abrocken und ausflippen! Danke Hitparade!«

SWR privat / SWR1 Pat und Chris

++ Freitag, 28.10. 05:44 Uhr ++

Wir nehmen Kurs auf die Top 100. Auf Platz #100 Udo Lindenberg feat. Kids on stage "Wir ziehen in den Frieden".

»Je näher wir an die Nummer 1 kommen, desto öfter muss ich über diese tollen deutschen Songs heulen! Hatte heute schon öfter feuchte Augen.«

++ Freitag, 28.10. 05:23 Uhr ++

Zweimal Coldplay innerhalb von einer Stunde. Das geht nur während der SWR1 Hitparade. Platz #104 "Fix you" und Platz #110 "Viva la vida".

»Hitparade ist, wenn der Sohn einen weckt, damit man "Fix You" hören kann, weil das einer meiner 5 gewünschten Songs ist. Morgens um halb sechs.«

++ Freitag, 28.10. 05:06 Uhr ++

Annett und Jochen sind ab jetzt am Start. Äh, Moment! Jochen??! Nein. Benedict Walesch ist heute mit Annett im Studio. Keine Angst, Jochen geht es gut. Er hat heute allerdings noch Großes vor. Mehr verraten wir im Laufe des Tages. Lasst euch überraschen...

»Ihr sprecht in Rätseln. Wird Jochen etwa Vater? Kein anderer Grund der Welt kann einen Moderator sonst vom Dienst abhalten!«

++ Freitag, 28.10. 04:58 Uhr ++

Gute Nacht, Freude... Mit Platz #107 und "Mensch" von Herbert Grönemeyer verabschieden sich Cora und Matthias aus ihrer Nachtschicht.

++ Freitag, 28.10. 04:33 Uhr ++

Hitparaden-Finaltag! Die Platzierungen werden kleiner, die Songs lääänger. Und bei so viel Zeit packen Cora und Matthias zusammen mit Technikerin Heidi und Redakteur Georg "Mensch ärgere dich nicht" aus.

Um kurz 5 lag übrigens Georg vorne...

++ Freitag, 28.10. 03:29 ++

»Ich sitze gerade noch an der Vorbereitung für den Musikunterricht in der 11. Klasse morgen zum Thema Renaissance und höre gleichzeitig die Hitparade. Eine interessante musikalische Mischung, die sich da auftut. Ich überlege gerade, ob man vom Thema Renaissance einen Bogen zu Pink Floyd schlagen kann...«

++ Freitag, 28.10. 02:59 Uhr ++

Kurzer Rückblick auf die Zeit der Vorfreude auf die SWR1 Hitparade: das Hitmach-Duell. DANKE an alle Hitmachduell-Helfer:innen in Göppingen, Haslach, Gaildorf, Waldshut-Tiengen, Tuttlingen, Weinheim, Meersburg, Ulm, Riedlingen, Walldürn, Reutlingen, Walldorf, Bad Rappenau, Horb, Gernsbach und Künzelsau.

++ Freitag, 28.10. 02:21 ++