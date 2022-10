per Mail teilen

++ Donnerstag, 27.10. 05:52 Uhr ++

Habt ihr Zimt- und Punschdurft auch schon in der Nase? Bis Weihnachten sind es zwar noch knapp zwei Monate, aber ihr habt gewählt und wir spielen: Platz #310 "Last Christmas" von Wham.

Cora und Matthias haben das Hitparadenstudio schnell mal umdekoriert - fehlt nur noch das Lametta;)

Der Song spaltet! Andreas aus Koh Samui meint dazu: "Ich höre euch ja die ganze Zeit im Livestream, aber bei "Last Christmas" hättet ihr einen Livestream von mir gebraucht. So schnell war ich schon lange nicht mehr vom Pool am PC um den Ton abzustellen."

Andere feiern den Song. So wie Angela aus Gerlingen: "Zahnbürste im Mund, Schaum vor dem Mund und ich tanze zu last Christmas."

»Mist! Ich habe verschlafen. Es ist Weihnachten! Ich habe keine Geschenke. Wie lange habe ich geschlafen? Wer hat die Hitparade gewonnen?«

++ Donnerstag, 27.10. 05:06 Uhr ++

Cora und Matthias übernehmen ab jetzt und haben quasi schon wieder Pause;) Sie starten gleich mal mit zwei sehr laaaangen Songs in ihre Schicht: Platz #318 "The Ride To Agadir" (fast sieben Minuten) und Platz #317 "Fool's Overture" von Supertramp (knapp 11 Minuten).

»"Ride to Agadir" und dann Supertramp zum Aufstehen. Wieso kann nicht das ganze Jahr Hitparade sein? ;) «

++ Donnerstag, 27.10. 04:44 Uhr ++

Tag 4 der SWR1 Hitparade! Und womit wird Baden-Württemberg wach? Bei Jörg lief AC/DC zum Wachwerden.

»Augen auf und "She's got the Jack". Wie soll ein Tag besser beginnen!? Vielen Dank für die geilste Woche des Jahres.«

++ Donnerstag, 27.10. 03:44 Uhr ++

Wer hat bei Platz #334 auch mitgefeiert? Master KG feat. Nomcebo Zikode mit "Jerusalema". Ingo hat es vorgemacht...

»Ihr seid Granaten! Eigentlich sollte ich schlafen, hab morgen einen anstrengenden Tag. Eure Jerusalema-Performance war der Knaller. Wie soll man da auch in den Schlaf finden?«

++ Donnerstag, 27.10. 02:35 Uhr ++

Anita hört die Hitparade in Oakville in Kanada.

»Viele liebe Grüsse aus Stoney Creek in Ontario! Ich sitze gerade in der Eishalle und warte bis das Eishockeytraining meiner Tochter zu Ende ist. Ich höre die Hitparade über die App und freue mich über die gute Musik. Die Hitparade ist einfach genial.«

SWR privat / SWR1 Hörerin Anita

++ Donnerstag, 27.10. 01:13 Uhr ++

Kleine Deutschrunde in dieser frühen Nacht: Platz #353 mit "Das Leben" von Udo Lindenberg und zuvor Platz #354 kam Rio Reiser mit "Junimond".