++ Dienstag, 25.10. 17:00 Uhr ++

Aalen erlebt bei strahlendem Sonnenschein die SWR1 Baden-Württemberg Hitparaden Tour - danke an alle, die vorbeikommen!

++ Dienstag, 25.10. 16:24Uhr ++

In Aalen wird getanzt und in den Bergen gefeiert, Andreas Hauber aus Ellwangen ist gerade im Urlaub:

»Hallo, wir sind hier auf der Tegernseer Hütte, einer Berghütte des DAV seit Jahren wahrscheinlich die Höchsten Hitparaden Hörer auf knapp 1700 Metern.

Jedes Jahr donnert Euer Sound durch die Bayerischen Alpen, ganz rechts am Horizont hört die Zugspitze mit, ganz links der Großglockner. Direkt vor uns tanzen die Berge des Karwendels auf die Songs aus Beton. Danke für die tolle Woche!! Euer Team von der Tegernseer Hütte.«

++ Dienstag, 25.10. 15:59 Uhr ++

Ihr seid Teil der Hitparade! Vor dem Radio, am Computer, am Handy und - in unserem Videostream! Denn ihr werdet Hitansager:in! Jetzt HIER bewerben und mit ein bisschen Glück kommt unser Team vorbei und ihr sagt LIVE im Radio und online einen Titel der Hitparade an!

++ Dienstag, 25.10. 15:00 Uhr ++

JETZT senden wir live aus Aalen vom Marktplatz! Steffi Anhalt und Corvin Tondera-Klein freuen sich sehr, wenn ihr vorbeikommt! Wo wir sonst noch sind diese Woche Nachmittags seht ihr hier.

++ Dienstag, 25.10. 14:18 Uhr ++

In Dachtel im Kreis Böblingen wird fleißig weiter gezimmert. Joachim baut seit gestern ein neues Holzlager - und die Hitparade begleitet ihn dabei:

»Wie man sieht, es geht mit allerbester SWR1-Musik voran und das Wetter macht heute auch mit. Bis Freitag schaff ich das, beste Grüße aus Dachtel«

++ Dienstag, 25.10. 13:53Uhr ++

Platz #720 - die Rolling Stones mit "Start me up" lässt sich WO genau am besten genießen...auf der Ostalb! Schreibt Geli Köpf, sie cruist mit ihren Freeriders Ostalb durch die Sonne und hat die Hitparade auf den Ohren - im Helm.

SWR PRIVAT/SWR1 Hörerin Geli

++ Dienstag, 25.10. 13:20 Uhr ++

Handwerker, Landwirt:innen, Büromenschen, Lehrer:innen, und viele mehr - alle sind fleißig und hören bei der Arbeit die Hitparade - und auch CLOWNS hören sie offensichtlich!

»Hallo Ihr tollen Hitparade- Moderatoren, wir Ulmer Gesundheitsclowns sind gerade unterwegs ins Seniorenheim um die Omas und Opas ein wenig glücklich zu machen. Und auf der Fahrt dorthin macht ihr uns sehr glücklich mit wundervoller Musik und fröhlicher Moderation. Danke dafür von Hanna und Katrin von Gute Clowns«

SWR PRIVAT/SWR1 Hörerin Hanna

++Dienstag, 25.10. 13.15 Uhr++

Platzansager-Time in Mudau-Donebach im Odenwald: Regina Repp mit ihren Töchtern Luise und Charlotte durften #726 anmoderieren: Kerstin Ott "Die immer lacht":

++ Dienstag, 25.10. 12:40 Uhr ++

Zu Platz #734 "Alone" von Heart kommt folgende Nachricht von Claudia Kohler:

»SWR1 Hitparade ist: Wenn man sich mit der 4-jährigen Tochter darum streiten muss, ob man jetzt laut Hitparade hören darf oder sie ihre Trolls-CD.... 🥴 Mutter hat gewonnen - Alone von Heart - immer wieder genial - Schöne Grüße aus Assamstadt, Familie Kohler«

++ Dienstag, 25.10. 12:11 Uhr ++

Wer will auch mal einen Hitparadensong ansagen? Hier jetzt bewerben! Und wie es geht, das hat heute Morgen Bäckermeister Tobias Plaz aus Eutingen im Gäu gezeigt:

++ Dienstag, 25.10. 12:02 Uhr ++

SWR1 Hitparade ist, wenn Papa wieder die Macht im Auto hat. Marco schreibt dazu:

»Ich bin ein Exil-Schwabe aus Saarbrücken. bei uns haben die Schulferien begonnen und wir fahren zu Oma und Opa ins Schwabenländle. Üblicherweise ist meine 8-jährige Tochter Melina mein Radio-DJ, aber während der Hitparade gibt es keine Diskussionen - da läuft selbstverständlich SWR1. Ich habe meinen Kindern Melina und Daniel versprochen, dass sie zur Belohnung auch im Radio gegrüßt werden.«

... zumindest die Grüße übers Internet sind hiermit angekommen.

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörer Marco

++ Dienstag, 25.10. 11:41 Uhr ++

»Die Fronten "SWR1 Hitparade vs. Die drei !!!" wären hiermit geklärt. Diplomatie ist so wichtig. Folgt mir für weitere pädagogisch hochwertige Erziehungstipps.«

... schreibt SWR1 Hörerin Moni mit einem Augenzwinkern und schickt uns dazu diese Aufnahme:

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörer Moni

Wir würden uns auch für die SWR1 Hitparade entscheiden ;)

++ Dienstag, 25.10. 11:28 Uhr ++

Das Arbeiten geht mit der SWR1 Hitparade bei vielen Menschen in Baden-Württemberg leichter. So auch bei Dorothea Ohmenhäuser aus Bergheim-Tannhausen:

»Ich bin gerade am Aufräumen nach einer 570 Liter Apfelsaft-Einkoch-Aktion und da ist das Radio so eingestellt, dass ich die Musik überall hören kann - so im Umkreis von 1 ha. Da müssen die Bergheimer durch und die Kühe vom Nachbarn finden dies auch nicht schlimm und verkälbern (wie die Ostälbler sagen) deshalb auch nicht. Aber die meisten Bergheimer hören auch die Hitparade.«

++ Dienstag, 25.10. 11:18 Uhr ++

In der Hitparadenwoche ist alles möglich. Es geht bunt und schräg zu. So wie bei Ilka, Sohn Carl & Carsten aus Benningen am Neckar.

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörer Carsten

Wo sonst folgt auf Bon Jovi ein Song von AnnenMay Kantereit "Oft gefragt" Platz #745

++ Dienstag, 25.10. 11:03 Uhr ++

Es geht hoch hinaus mit der SWR1 Hitparade bei Ute aus Gerlingen. Danke für diesen tollen Weitblick!

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörerin Ute

++ Dienstag, 25.10. 10:39 Uhr ++

Wem geht es auch so bei Platz #797 Adele "When we were young"?

»Wie bitte soll man sich denn bei dem tollen Song von Adele eincremen. Ich habe soooo Gänsehaut und die Creme will nicht einziehen.«

++ Dienstag, 25.10. 10:29 Uhr ++

Hitparade soll ja sehr zur Genesung beitragen ;)

»Ich liege gerade im Spital und habe vor genau einer Woche ein neues Knie bekommen. Heute Nacht in meiner Nachtlagerungsschmerzphase war ich ca. von Platz #852 bis Platz #830 live dabei - unter anderem lief "Tainted Love". Yeah! Ich bin dann mit euch auf den Ohren wieder gut eingeschlafen.«

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörerin Claudia

++ Dienstag, 25.10. 10:06 Uhr ++

Willkommen, Ingo und Patrick. Ihre Schicht startet mit Platz #759 und "Neben mir" von Tabula Rasa Orchestra.

++ Dienstag, 25.10. 09:51 Uhr ++

Auch Aileen aus Stockach und ihr Kollege sind am Start. "Wir lieben die Hitparade. Durch euch macht das Arbeiten gleich doppelt Spaß!" Wir sind übrigens inzwischen bei Platz #763 und "Verdammt, ich lieb' dich" von Matthias Reim.

SWR PRIVAT/SWR1 Hörerin Aileen

++ Dienstag, 25.10. 09:19 Uhr ++

Katzen, Hunde und auch Pferde sind Hitparadenfans:

»Ich grüße euch hoch zu Ross. Mein vierbeiniger Begleiter freut sich ebenfalls über die musikalische Begleitung zum Ausritt am Morgen.«

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörerin Anna

++ Dienstag, 25.10. 09:13 Uhr ++

Auch bei der Hitparade ist das richtige Timing alles...

»Guten Morgen aus der Universität in Vaihingen. Haben gerade eine Vorlesung früher als geplant aus und dann läuft das Lieblingslied, für das man abgestimmt hat, nachdem man aus dem Hörsaal raus ist. Kann die Pause besser starten?!«

++ Dienstag, 25.10. 08:37 Uhr ++

Let's Rock and Hitparade: Sabine hört die SWR1 Hitparade beim Arbeiten und schreibt dazu: "Lauter als der Bohrer".

SWR PRIVAT/ SWR1 Hörerin Bine

++ Dienstag, 25.10. 08:20 Uhr ++

Kleine Deutschrunde: Clowns & Helden mit "Ich liebe dich" auf Platz #778 und danach AnnenMayKantereit mit "Ausgehen" Platz #777.

»Es ist Hitparade, wenn die Freundin, die 500 Kilometer weit wegwohnt, anruft, um "Ausgehen" ins Telefon zu grölen.«

Alle anderen Platzierungen gibt es hier zum Nachschauen.

++ Dienstag, 25.10. 07:49 Uhr ++

Die SWR1 Hitparade begeistert alle. Alle? Nicht immer: Thekla aus Überlingen genießt immer unsere Musik nach dem Aufstehen - jeden Morgen. Und weiter schreibt sie: "Aber diese Woche ist echt furchtbar. Diese Woche bleibt das Radio aus!"

Na gut. Andere SWR1 Hörer sehen das anders - so wie Thomas aus Aalen...

»Ein wunderschöner, außergewöhnlicher, großartiger Dienstagmorgen mit der SWR1 Hitparade!«

... oder Petra aus Wolfschlugen im Kreis Esslingen:

»Kennt ihr das in der Hitparadenwoche? Man kommt nicht zum Zähneputzen, weil die elektrische Zahnbürste beim Musikhören stört... :)«

++ Dienstag, 25.10. 07:21 Uhr ++

Unsere Platzansager sind auch schon wach. Wir sind heute Morgen in der Bäckerei bei Bäckermeister Tobias Plaz (ja, er hat den perfekten Nachnamen für den Job ;) ) in Eutingen im Gäu. Er steht seit einigen Stunden in seiner Backstube.

Sein Tipp für alle Menschen, die morgens nicht so gut rauskommen: "Mit dem Wecker keinen Streit anfangen." Er durfte Platz #788 ansagen: Die Red Hot Chili Peppers mit "Can't stop".

++ Dienstag, 25.10. 07:09 Uhr ++

Wow! Wer bekommt das auch so gut hin?

Mosbach liebt AC/CD#958 in der #SWR1Hitparade : AC/DC "Shoot To Thrill" und Platzansager Marc aus Mosbach rockt!Posted by SWR1 Baden-Württemberg on Monday, October 24, 2022

++ Dienstag, 25.10. 06:39 Uhr ++

Auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz klingt aus vielen Radios Rammstein, ABBA und Co. So wie etwa bei Udo Pfeiffer im Kanton Obwalden:

»Auch wir im OP im Kanton-Spital Sarnen in der Schweiz hören jeden Tag und jede Stunde eure Hitparade! So macht auch das Operieren viel Spaß!«

++ Dienstag, 25.10. 06:18 Uhr ++

Das ist doch mal ein Start in den Dienstag. Platz #799 "Radio" von Rammstein. Damit ist Baden-Württemberg nun endgültig wach. Schönen guten Morgen übrigens auch nach Aalen. Hier sind wir heute Nachmittag mit der SWR1 Hitparade zu Gast.

Das Wahrzeichen von Aalen: Aalener Marktplatz mit dem Spionturm Stadt Aalen

++ Dienstag, 25.10. 05:51 Uhr ++

Das Tolle bei der Hitparade: Manchmal weiß man, wer im Auto nebenan auch Hitparade hört. So ging es eben Silke aus Freiberg am Neckar:

»Ich musste eben an der roten Ampel so lachen, als Slade mit "Far Far Away" kam. Überall in den Autos war Kopfnicken im Takt angesagt. Wir haben bestimmt alle wie ein Wackeldackel ausgesehen. Das passiert nur bei der SWR1 Hitparade.«

++ Dienstag, 25.10. 05:28 Uhr ++

Guten Morgen an alle, die jetzt ihren Frühdienst starten. So wie Florian:

»Der Moment, wenn du zum Frühdienst im Klinikum Stuttgart kommst, vor der Umkleide stehst und "For those about to rock we salute you" von AC/DC in der SWR1 Hitparade läuft ... unbezahlbar! Gruß an alle Pflegekräfte und einen ruhigen Dienst.«

++ Dienstag, 25.10. 05:16 Uhr ++

Die Morgenlektüre kommt heute von SWR1: Welche Songs alle Schlafenden verpasst haben, gibt es übrigens hier zum Nachlesen in unserer ausführlichen Playlist.

++ Dienstag, 25.10. 04:57 Uhr ++

Das ist doch mal ein Abschied: Cora und Matthias sagen "Gute Nacht" mit Platz #810 und "Hyper, hyper" von Scooter. Ab 5 Uhr übernehmen Annett und Jochen.

++ Dienstag, 25.10. 04:33 Uhr ++

»Die Hitparade läuft auch in Melbourne. Wie jedes Jahr seit sieben Jahren hier in Australien. Ich bin gerade am Flughafen auf dem Weg nach Sydney. Was gibt es besseres, um die Wartezeit zu verbringen?«

++ Dienstag, 25.10. 04:07 Uhr ++

Von wegen schlafen! Baden-Württemberg wacht auf (oder ging gar nicht erst schlafen) mit The Offspring Platz #820 "Self esteem". Und davor war es nicht gerade leiser mit Platz #822 "The Ballroom Blitz" oder auch Platz #823 mit den Ärzten und dem Song "Himmelblau".

++ Dienstag, 25.10. 03:17 Uhr ++

Während viele Menschen in Baden-Württemberg schlafen, wird in anderen Teilen der Welt schon fleißig Hitparade gehört:

»Ihr werdet gehört! Bei euch ist tiefste Nacht, hier in Osaka in Japan ist schon später Morgen. Toll die Hitparade auch hier verfolgen zu können. Beste Grüße ins Ländle.«

++ Dienstag, 25.10. 02:40 Uhr ++

Die Hitparade kann man lieben - oder hassen. Oder ist es eine Hassliebe?! ;)