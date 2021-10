Der Donnerstag im SWR1 Hitparaden-Live-Ticker

Alles, was wichtig ist: Sehen Sie hier, was rund um die SWR1 Hitparade alles los ist.

++ Donnerstag, 28.10. 22:41 Uhr ++

Gute Stunde noch bis zum Feierabend. Zustand der Spätschicht Lorisz/Stöckle: satt. Zustand der Pralinenschachtel: fast leer. Hier klicken für den Pralinenschachtel-Zustand heute Morgen.

++ Donnerstag, 28.10. 22:02 Uhr ++

SWR1 Hörer Marc und seine Freunde haben es gerade schwer: Proben und die Hitparade hören - da bleibt die Konzentration auf der Strecke. Wir finden: Bandprobe oder Hitparade, Hauptsache es geht um Musik!

Marc

++ Donnerstag, 28.10. 21:44 Uhr ++

»Gänsehaut bei der Schwabenhymne! (#187) Aber Meischder wird irgendwann der FC Heidenheim.«

++ Donnerstag, 28.10. 20:43 Uhr ++

Judas Priest mit "Breaking the law" auf Platz #196 lässt das Blut von SWR1 Moderator Jochen Stöckle kochen! 🤘 Da gibt's kein Halten mehr - nicht mal mehr für die Haare.

++ Donnerstag, 28.10. 20:09 Uhr ++

Wir kommen zu den Top 200 mit "Me and Bobby McGee" von Janis Joplin.

Auf welchem Platz ist Ihr Lieblings-Hit gelandet?

++ Donnerstag, 28.10. 19:35 Uhr ++

Jule und Elke aus Heidelberg schicken liebe Grüße aus Rovaniemi, der Hauptstadt des nordfinnischen Lapplands, wo gerade ihr Urlaub zu Ende geht. Die SWR1 Hitparade läuft dort auf jeden Fall vor einer ganz besonderen, zauberhaften Kulisse!

Jule Blum

++ Donnerstag, 28.10. 19:18 Uhr ++

Gerade läuft auf Platz #207 Udo Jürgens mit "Griechischer Wein". SWR1 Hörerin Yvonne ist genau in der richtigen Stimmung für den Song. Wir sagen: Prost!

Yvonne

++ Donnerstag, 28.10. 19:08 Uhr ++

»Wenn von morgens bis spät abends im ganzen Haus und auch in jeder Ecke im Gschäft plötzlich die Radios stehen und heiß laufen, ist ganz klar wieder Hitparadenzeit.«

++ Donnerstag, 28.10. 18:23 Uhr ++

»Da läuft die Milch gleich noch besser! Unsere Kühe sind alle große SWR1 Hitparade-Fans.«

Ida Hartmann

++ Donnerstag, 28.10. 18:10 Uhr ++

SWR1 Hörerin Salome und ihre Freundin sind absolute Fans der SWR1 Hitparade und haben sich wie die SWR1 Hitparaden-Katze gestylt. Wir sagen: Sehr gelungen!

Salome

++ Donnerstag, 28.10. 17:56 Uhr ++

Nach dem ungewöhnlich langen Stück von Pink Floyd ist Schichtwechsel! Wir schicken die "Bus-Schicht" in den Feierabend – Annett Lorisz und Jochen Stöckle übernehmen die Regler.

++ Donnerstag, 28.10. 17:45 Uhr ++

Aktuell läuft Platz #219 in der SWR1 Hitparade: "Atom Heart Mother" von Pink Floyd. Das Stück dauert ganze 23 Minuten und 38 Sekunden – die Meinungen unter den SWR1 Hörer:innen zu dem Song gehen auseinander.

Madlene Serbu aus Bad Schussenried (Kreis Biberach) schreibt:

»Dieses Lied macht mir wirklich Angst.«

Heide Föllner aus Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) sieht es ganz anders:

»Danke, dass ihr so was in voller Länge und grandioser Schönheit ausspielt. Auch dafür liebe ich die Hitparade.«

Und Tobias Bade sieht die Länge des Musiktitels pragmatisch:

»Da haben die Moderatoren eine halbe Stunde früher Feierabend. Ist ja auch schön.«

++ Donnerstag, 28.10. 17:37 Uhr ++

»SWR1 Hitparade ist, wenn "Alt und Jung" die gleiche Musik teilen.«

++ Donnerstag, 28.10. 17:23 Uhr ++

Wir sind überall in Baden-Württemberg unterwegs und besuchen Sie am Arbeitsplatz, im Sportverein oder auch in der Musikschule. Und das, was SWR1 Reporterin Janet Pollok in Bretten im Kreis Karslruhe in der "Modern Music School" erlebt hat, geht richtig auf die Ohren. SENSATIONELL!

++ Donnerstag, 28.10. 17:02 Uhr ++

Beate und Thomas machen noch schnell einen Spaziergang in der Abendsonne und verfolgen dann wieder die SWR1 Hitparade...

Beate und Thomas

»Kaum zu glauben, dass morgen diese tolle Woche schon wieder vorbei sein soll. Aber in 51 Wochen startet schon die nächste SWR1 Hitparade und dann findet das Finale auch hoffentlich wieder in der Schleyerhalle statt.«

++ Donnerstag, 28.10. 16:45 Uhr ++

SWR1 Hitparade ist, wenn aus normalen Plüschtieren plötzlich SWR1-Hitparaden-Katzen werden – so wie bei Markus Martin aus Heimhausen (Hohenlohekreis).

SWR privat

++ Donnerstag, 28.10. 16:03 Uhr ++

Auch heute Nachmittag gibt es bei der "SWR1-Hitparaden-Bus-Schicht" einen Bluetooth-Lautsprecher zu gewinnen. Corvin Tondera-Klein hat gleich zwei Kandidaten: Jeremias Duffner und Kevin Ehret aus Diersburg (Ortenaukreis). Die beiden haben für die Hitparade in diesem Jahr extra Urlaub genommen und sind mit dem Camper nach Schonach im Schwarzwald gefahren. Die Frage: "Welche Band hat mit der Zeitungs-Anzeige – Suche Musiker zum Jammen – ihre Karriere begonnen?" Jeremias und Kevin wussten die richtige Antwort. Es waren Metallica.

Die US-amerikanische Metal-Band wurde übrigens heute vor 40 Jahren gegründet. Wie sich die Jungs im Laufe der Jahre verändert haben, gibt's zu sehen auf unserem Instagram-Kanal swr1hits.

Jeremias Duffner und Kevin Ehret freuen sich über ihre frische "Tätowierung" - und auch Corvin Tondera-Klein ist ganz happy. Jeremias Duffner / SWR1 Hörer

++ Donnerstag, 28.10. 15:46 Uhr ++

»Diese SWR1 Hitparade ist ein einziger Höllentrip. Es ist eine Achterbahn der Gefühle, mit diesem wilden Musik-Mix!«

++ Donnerstag, 28.10. 15:37 Uhr ++

Mit der SWR1 Hitparade hoch hinaus: Andi wandert in Oberbayern und hört nebenher Radio. Bei diesem herrlichen Blick kann man sicherlich gut die Gedanken schweifen lassen und die Hits genießen. Aktuell mit #237 Aerosmith "Dream On".

Andi aus Oberbayern / SWR1 Hörerin

++ Donnerstag, 28.10. 15:13 Uhr ++

Bohren im Takt? Hoffentlich nicht! Bärbel Merz aus Wolfach (Ortenaukreis): "Ich finde es ja echt der Knaller. Jetzt sitze ich hier beim Zahnarzt und was läuft? Na klar: SWR1 Hitparade. Es ist einfach ein Genuss."

++ Donnerstag, 28.10. 14:43 Uhr ++

Es ist wieder Zeit für einen "Song aus Beton": #244 Ramstein mit "Engel".

»Servus von der Baustelle. Ich lass es krachen bei jedem Song aus Beton.«

privat

++ Donnerstag, 28.10. 14:31 Uhr ++

Die Sonne scheint über Baden-Württemberg und SWR1 Hörerin Sabine aus Altheim (Kreis Biberach) ist mit ihrem Hund unterwegs und schreibt: "Hallo Hitparaden-Team, ich höre euch nicht nur daheim und im Auto, sondern ihr seid auch beim Gassi gehen dabei." Wir wünschen viel Spaß.

Sabine / SWR1 Hörerin

++ Donnerstag, 28.10. 14:20 Uhr ++

Auch in diesem Jahr wird die SWR1 Hitparade wieder weltweit gehört! Es kommen Mails unter anderem aus Südafrika, Namibia, Montenegro und Irland...

»Ich bin gerade im Auslandssemester in Cork (Irland) und höre wie immer die SWR1 Hitparade. Ihr lasst wirklich Heimatgefühle aufkomme. Ganz liebe Grüße ins Schwobaländle!«

++ Donnerstag, 28.10. 13:49 Uhr ++

"Die Mission früh-kindliche Hörer-Bindung war erfolgreich", schreibt uns SWR1 Hörer Hansjörg Beuttenmüller aus München. Sohn David (8 Jahre) hat sich wie "Bolle" über das SWR1-Katzen-Tattoo" gefreut. Und: weil er jetzt auch "dazugehört", hat er einen Hitparaden-Papierflieger gebastelt.

privat

Sie wollen auch ein Hitparaden-Tattoo? Wie Sie eins bekommen erfahren Sie hier.

++ Donnerstag, 28.10. 13:23 Uhr ++

Im Radio, bei der SWR1 Hitparade, läuft #256 mit "Last Christmas" von Wham! Im letzten Jahr schaffte es der Song nur auf #343.

»Last Christmas – und keine Lebkuchen im Haus. Schande!«

++ Donnerstag, 28.10. 13:17 Uhr ++

Hitparaden-Fieber, nicht nur beim Mikrobiologie-Labor-Team in Hohenstein (Kreis Reutlingen). Justine Kraus schreibt: "Das Mibi-Team feiert schon seit Jahren gemeinsam die SWR1 Hitparade im Labor. Diese eine Woche im Jahr ist das absolute Highlight, nicht nur für die alten Labormäuse. Auch die Bakterien sind infiziert."

privat

++ Donnerstag, 28.10. 12:52 Uhr ++

»Au-to-baaaaaahn! Jetzt beginnt der verschärfte Teil der Hitparade, die härtesten 30 Stunden des Jahres haben angefangen. Ab sofort im Haus: "dröhn-dröhn-dröhn" aus allen Rohren. Die Nachbarn müssen da jetzt durch. Ich liebe es. Und morgen Abend um halb zehn ins Bett.«

Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein nutzen die 22 Minuten und 42 Sekunden von Kraftwerk und "Autobahn" zur körperlichen Ertüchtigung. Das Lied landet in der SWR1 Hitparade 2021 auf #260.

++ Donnerstag, 28.10. 12:30 Uhr ++

»Einmal im Jahr darf ich zuhause das Radioprogramm bestimmen. Dann ist wieder Hitparade! Und für mich als Rock- und vor allem Metalfan, ist das die Zeit im Jahr, in der die Dichte meiner Lieblingssongs im Radio am Höchsten ist.«

++ Donnerstag, 28.10. 12:18 Uhr ++

Schönen Mittag, Baden-Württemberg. Unsere beiden Nachtschichtler Cora und Matthias schlafen wahrscheinlich noch. Bei #317 "Hulapalu" haben sie heute früh zum Ende ihrer Schicht im Studio nochmal richtig abgefeiert.

++ Donnerstag, 28.10. 12:06 Uhr ++

Übergabe im Studio an die Bus-Schicht: Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein senden heute aus Schonach im Schwarzwald. Treffpunkt: Kurpark.

++ Donnerstag, 28.10. 11:45 Uhr ++

Schade, dass es kein Geruchs-Radio gibt: Schokoladen-Duft für SWR1 Hitparaden-Reporterin Janet Pollok. Die hat heute Morgen Konditormeisterin Biggi Wöhr in ihrer Pralinenwerkstatt in Straubenhardt (Enzkreis) besucht. Janet wurde gleich für die Schokoladen-Nikolaus-Produktion eingespannt.

Für das SWR1 Team gab's ein süßes Geschenk...

...ob die Pralinen die Rückfahrt von Janet ins Funkhaus nach Stuttgart "überleben"?

++ Donnerstag, 28.10. 11:11 Uhr ++

"Helene-Fischer-Alarm" in der Hitparaden-Frühschicht bei Patrick Neelmeier und Ingo Lege: um kurz nach halb 11 lief #272 "Achterbahn" - eine halbe Stunde später: #277 "Herzbeben". Dazu schreibt SWR1 Hörer Jochen Nuber aus Ravensburg:

»Ich finde es ja gut, dass ihr die Helene Fischer-Lieder wenigstens nahe hintereinander spielt. Hier verhält es sich wie bei einem großen, sehr schmerzhaften Pflaster: mit einem beherzten "RATSCH" runter damit! So, jetzt ist aber gut mit Helene, ODER?!«

Schaun wir mal.

++ Donnerstag, 28.10. 10:55 Uhr ++

Sankt Martin lässt grüßen: SWR1 Hörerin Andrea Andrews aus Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) hat gebastelt. Da hält das Hitparaden-Feeling noch mal länger an. Wie schön!

privat

++ Donnerstag, 28.10. 10:27 Uhr ++

»Eure Hitparade löst bei mir multiple, geistige Orgasmen aus. Klasse!!!«

++ Donnerstag, 28.10. 10:11 Uhr ++

Neuer Hitparadentag - anderes Outfit: SWR1 Moderator Ingo Lege mit neuer Perücke und neuem Band-T-Shirt. Heute mit dem Aufdruck der britischen Gruppe "Iron Maiden". Wie passend: Die liefen in der Frühschicht schon zwei Mal: #298 "Wasted years" und #281 "The trooper". Kollege Lege ganz im "Haarschüttel"-Glück.

»Immer wenn Ingo diese Perücke auf hat, fällt mir sofort das Tier von der Muppet Show ein.«

++ Donnerstag, 28.10. 08:43 Uhr ++

Jutta und Bärbel drehen in ihrer Gärtnerei in Lahr (Ortenaukreis) immer richtig laut auf bei der SWR1 Hitparade. Aber "leider nur bis der Laden öffnet", schreiben Sie über die SWR1 App. Vielleicht sollten wir dort mal mit der Chefin oder dem Chef sprechen?

privat

++ Donnerstag, 28.10. 08:12 Uhr ++

Genesis-Doppelpack jetzt in der SWR1 Hitparade: #299 "Mama" & #298 "Musical box".

»Genesis zweimal. WOW. Meine Morgengymnastik zu 'Musical Box' ist auch absolviert.«

++ Donnerstag, 28.10. 07:55 Uhr ++

Ups! Da ist etwas schiefgegangen. Eigentlich sollte auf #300 Bayern-Fans United mit "Stern des Südens" laufen, dann lag aber plötzlich ein ganz anderer Song in der Playlist. Die ganze Geschichte hier:

»Das war gerade echt hart. Da gehe ich mit meinem Lieblingslied schlafen (Bayern von den Toten Hosen) und werde mit dem Stern des Südens geweckt. Aber gut - an irgendwas müssen sich die Bayern-Fans ja gerade erfreuen.»

++ Donnerstag, 28.10. 07:27 Uhr ++

SWR1 Hörer Oli Müller rockt zu Iron Maiden auf #305.

privat

++ Donnerstag, 28.10. 07:12 Uhr ++

Fast neun Minuten Meat Loaf auf #307 "I'd do anything for love". Kira aus Mössingen meint dazu:

»Geile sch.... Ich habe gerade den Kleinen zum Taxi in die Schule gebracht, komme zurück und mir wird so Hammer-Sound um die Ohren geschmettert.«

++ Donnerstag, 28.10. 06:55 Uhr ++

Jetzt ist wieder Jukebox-Alarm! Nach Hitparaden-Platz #1893 kamen in den letzten Tagen mehrere Anfragen. Das ist das Gründungsjahr des VfB Stuttgart. Und die Fans brauchen heute - eine Nacht nach dem Pokal-Aus gegen Köln - vielleicht ein wenig Trost. Und dieser Song steckt hinter #1893: "Die Sennerin vom Königssee" von Kiz.

Wenn Sie auch einen Jukebox-Wunsch haben, können Sie uns hier schreiben. Nach Ende der Hitparade am Freitagabend wird es - wie gewohnt - die komplette Liste mit allen Platzierungen bis #2000 auf unserer Seite geben.

++ Donnerstag, 28.10. 06:44 Uhr ++

Auf #331 lief heute Nacht Johannes Oerding. Und der hat eben mal Hitparaden-Grüße ins Studio zu Cora und Matthias geschickt.

++ Donnerstag, 28.10. 06:27 Uhr ++

»Bin gerade aufgestanden, um den Kindern Frühstück zu machen, obwohl ich Urlaub habe. Ihr belohnt mich mit 'Halleluja' von Jeff Buckley. Es gibt so etwas wie eine höhere Gerechtigkeit!«

++ Donnerstag, 28.10. 05:51 Uhr ++

Guten Morgen Baden-Württemberg. Willkommen zu Tag 4 der SWR1 Hitparade. Cora und Matthias verabschieden sich gleich aus der Nachtschicht. Ab 6 übernehmen dann Ingo und Patrick.

++ Donnerstag, 28.10. 05:19 Uhr

Hitparade ist, wenn mitten in der Nacht Helge Schneider, Rio Reiser und STS knapp hintereinander zu hören sind:

#337 STS - "Irgendwann bleib i dann dort", #338 Rio Reiser - "Junimond" und #341 Helge Schneider - "Sommer, Sonne, Kaktus!"

Alle anderen Songs, die Sie heute Nacht verpasst haben, finden Sie hier!

++ Donnerstag, 28.10. 05:07 Uhr ++

Gaaaanz vorsichtig! Matthias Sziedat legt Amy Winehouse auf. Auf #340 lief sie mit "Back to black".