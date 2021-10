Der Dienstag im SWR1 Hitparaden-Live-Ticker

per Mail teilen

Alles, was wichtig ist: Sehen Sie hier, was rund um die SWR1 Hitparade alles los ist.

++ Dienstag, 26.10. 22:02 Uhr ++

Noch knapp 2 Stunden, dann ist es wieder soweit. Schichtwechsel im SWR1 Studio. Dann sind wieder Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat für Sie am Start – und beide begleiten Sie durch die komplette Nacht. Die Platten liegen auch schon bereit, denn bei den beiden gibt es auch diese Nacht wieder Hits auf Vinyl.

++ Dienstag, 26.10. 21:47 Uhr ++

SWR1 Hörer Simon Virag aus Nersingen im Landkreis Neu-Ulm plant am Freitag sogar seine eigne Hitparaden-Finalparty. Bis dahin wird der Video-Stream verfolgt.

++ Dienstag, 26.10. 21:26 Uhr ++

Offensichtlich sind ganze Generationen vom „Hitfieber“ infiziert. Thomas Maier aus Remshalden im Rems-Murr-Kreis schreibt uns dazu ins SWR1 Studio: "Ihr habt meine 12-jährige Tochter infiziert. Seit gestern morgen hängt sie die ganze Zeit am Radio, selbst abends wird es schwer sie zum Ausschalten zu bewegen. Und am Tisch kommt immer wieder der Hinweis: 'Papa, grad haben sie wieder ein Song gespielt, den du als singst'."

++ Dienstag, 26.10. 21:12 Uhr ++

Bei Familie Gerhardt aus Mudau im Neckar-Odenwald-Kreis läuft die SWR1 Hitparade fast rund um die Uhr – und ein Beweisfoto wurde auch gleich mit ins Studio geschickt:

»Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendbrot - die Hitparade ist immer dabei!«

++ Dienstag, 26.10. 20:53 Uhr ++

»Viele sagen, SWR1 wäre der Rentner-Sender schlecht hin. Da muss ich sagen: Das stimmt nicht! Gerade ich als 16 Jähriger [...] finde hier komplett meinen Platz. Vor allem bei der Hitparade gibt es einfach so eine breite Mischung an Genres von den verschiedensten Jahrzehnten, dass es mega Spaß macht zuzuhören. Einfach weiter so.«

++ Dienstag, 26.10. 20:34 Uhr ++

Disco-Alarm im SWR1 Hitparadenstudio. Sie haben Purple Disco Machine & Sophie And The Giants mit „Hypnotized“ auf #651 gewählt. Jetzt Radio aufdrehen und mittanzen.

++ Dienstag, 26.10. 20:07 Uhr ++

Tierischen Spaß mit der SWR1 Hitparade – das hat uns SWR1 Hörerin Sibylle aus Metzingen versprochen. Und als Janet Pollok aus dem SWR1 Hitparadenteam unangemeldet bei ihr vor der Tür stand, war die Überraschung wirklich groß. Auf beiden Seiten.

++ Dienstag, 26.10. 19:26 Uhr ++

Jedes Jahr im Oktober dröhnt die SWR1 Hitparade aus Ihrem Radio und die Konzentration am Schreibtisch kann bei der mega Musikauswahl unter Umständen auf der Strecke bleiben. So wie bei Lehrerin Andrea Krebs ...

»Ich kann nicht korrigieren. BAP und ZZTop! Wie cool ist das?! Danke für diese geile Woche! Da geht am Schreibtisch der Punk ab und es regnet Einser!«

++ Dienstag, 26.10. 19:10 Uhr ++

SWR1 Hörer Timo aus Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) schickt viele Grüße ins SWR1 Hitparaden-Studio und schaut mit der ganzen Familie den Video-Stream auf dem Fernseher an.

++ Dienstag, 26.10. 18:55 Uhr ++

Noch bis Mitternacht rocken unsere beiden Metal-Fans Annett Lorisz und Jochen Stöckle durch den Abend bei der SWR1 Hitparade 2021. Oder wie SWR1 Hörer Oli Müller schreibt: Die "Pommesgabel-Schicht"!

++ Dienstag, 26.10. 18:28 Uhr ++

Für SWR1 Hörerin Ida Hartmann aus Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg ist die SWR1 Hitparade jedes Jahr im Herbst ein Highlight. Trotz eventueller Tücken...

»Hitparade ist, wenn man sich vor lauter Lenkradtrommeln und Hinter-dem-Steuer-Tanzen auf dem täglichen Heimweg aus Stuttgart raus verfährt… EGAL, so kann man länger im Auto die Hitparade hören.«

++ Dienstag, 26.10. 18:13 Uhr ++

Aus dem Radio röhrt #676 "Iron man" von Black Sabbath und SWR1 Hörer Martin Schweiger aus Salach (Kreis Göppingen) schreibt uns: "Auch im Krankenhaus haben wir die Macht übernommen."

++ Dienstag, 26.10. 17:58 Uhr ++

Heimatgefühle im Urlaub. Dank Internet können Sie die SWR1 Hitparade 2021 rund um den Globus empfangen.

»Wir schicken Euch liebste Grüße aus Nordmazedonien. Wir hören Euch hier in unserem Camper beim Kochen. Ein bisschen Heimat unterwegs! Super schön.«

++ Dienstag, 26.10. 17:41 Uhr ++

Den Video-Stream der SWR1 Hitparade einfach auf den Fernseher legen - und dann klappt es auch mit der Wäsche ganz einfach. Zumindest sieht SWR1 Hörer "Locke" aus Schramberg ganz entspannt aus.

++ Dienstag, 26.10. 17:01 Uhr ++

Wenn die Mutter mit der Tochter skypt, kann es sein, dass wir danach prominente Grüße aus den USA ins Studio geschickt bekommen, nämlich von der Band Evanescence. Die waren heute Nachmittag gleich zwei Mal in der SWR1 Hitparade platziert, einmal auf #731 mit "My immortal" und auf #714 mit "Bring me to life". Band-Gitarristin Jen Majura kommt ursprünglich aus Nürtingen und hat durch ihre Mutter von der Platzierung erfahren.

Die Band Evanescence schickt Grüße von den Proben in Nashville/ Tennesee in den USA. Gitarristin Jen Majura (links) kommt ursprünglich aus Nürtingen bei Stuttgart. Jen Majura

++ Dienstag, 26.10. 16:49 Uhr ++

Peter Renn aus Biberach an der Riß ist der nächste Kandidat im SWR1 Hitparaden-Quiz. Die Frage: "Welche Band hat als erste auf allen sieben Kontinenten, inklusive der Antarktis, Konzerte gespielt?" Nach einer Denkpause weiß er die Antwort: "Metallica!" Damit gewinnt Peter Renn einen Bluetooth-Lautsprecher und holt einen weiteren Punkt für Biberach.

++ Dienstag, 26.10. 16:11 Uhr ++

Restauratorin Friederike Fischer hört die SWR1 Hitparade während ihrer Arbeit im Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd. Natürlich nur über Kopfhörer, wie sie schreibt. Da die Kirche für Besucher geöffnet ist, muss sie sehr aufpassen, dass sie nicht doch laut mitgrölt.

++ Dienstag, 26.10. 15:54 Uhr ++

Nebenwirkungen durch die SWR1 Hitparade können wir leider nicht ganz ausschließen, wie bei SWR1 Hörer Gerd aus Mannheim:

»Ist das wirklich Euer Ernst? Was bringt Ihr denn ständig für gute Musik. Nicht mal zum Müll kann man gehen - vom Staubsaugen ganz zu schweigen.«

++ Dienstag, 26.10. 15:36 Uhr ++

Was für eine tolle Geste! SWR1 Hörerin Moni hat den Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein in Biberach an der Riß einen Käsekuchen vorbeigebracht! Wie lange der wohl überlebt...?

++ Dienstag, 26.10. 15:20 Uhr ++

Schon sind wir in der Hitparade bei Platz 700 angekommen! Den Titel durfte Kneipenwirt und SWR1 Hörer Tobi aus Aalen ansagen. SWR1 Reporterin Janet Pollok hatte ihn heute morgen besucht.

»Auf Platz 700 der SWR1 Hitparade die zweitbeste australische Band: AC/DC mit "Moneytalks"!«

Der Titel ist im Vergleich zur Hitparade 2020 übrigens fast 1.000 Plätze nach vorne gerückt!

++ Dienstag, 26.10. 14:37 Uhr ++

Welcher Titel läuft denn gerade bei der Hitparade und auf welcher Platzierung ist er gelandet? SWR1 Hörer Joachim Schwarz freut sich beim Blick auf sein Autoradio-Display: Um 12:17 Uhr lief auf #730 "Lola" von den Kinks. Auch unterwegs, nichts verpassen.

Sie wollen wissen, ob Ihr Lieblings-Hit schon gelaufen ist? Hier finden Sie alle Songs, die wir bereits gespielt haben.

++ Dienstag, 26.10. 14:21 Uhr ++

Da flutscht das Werkzeug fast von alleine, bei Maskenschnitzer Hubert Schultis in Haslach im Kinzigtal. Hitparaden- und Fastnacht-Fieber, das geht gut zusammen.

++ Dienstag, 26.10. 14:08 Uhr ++

Auf dem Marktplatz in Biberach an der Riß, von dem Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein live senden, steht eine Eselsfigur. Sie gilt als ein Wahrzeichen der Stadt.

++ Dienstag, 26.10. 13:42 Uhr ++

Diesmal im Baden-Württemberg-Quiz: SWR1 Hörerin Petra Schürer aus Biberach an der Riß. Bei der Frage: "In welchem Studienfach hat Queen-Gitarrist Brian May einen Doktortitel?", muss sie scharf nachdenken.

Aber sie weiß die richtige Antwort: "Astrophysik!" Herzlichen Glückwunsch! Damit gewinnt sie einen Bluetooth-Lautsprecher.

++ Dienstag, 26.10. 13:20 Uhr ++

Wo landen dieses Jahr "Bohemian Rhapsody" von Queen und "Stairway to heaven" von Led Zeppelin in der SWR1 Hitparade? Am Freitag Abend wissen wir's. Bis dahin, ein wichtiger Hinweis von SWR1 Hörer Michael Zimmermann für die Jüngeren:

»Led Zeppelin ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.«

++ Dienstag, 26.10. 13:04 Uhr ++

Kurzer Rückblick auf die Nachtschicht: Passend zu #817 "Es gibt Reis, Baby" von Helge Schneider haben sich SWR1 Moderator Matthias Sziedat und Moderatorin Cora Klausnitzer einen Happen Risotto gegönnt! Sogar eine ganz besondere Variante...

++ Dienstag, 26.10. 12:10 Uhr ++

Es geht weiter: Stefanie Anhalt & Corvin Tondera-Klein sind auch heute Nachmittag unterwegs und senden aus dem mobilen Hitparaden-Studio. Wir sind auf dem Marktplatz in Biberach an der Riß.

++ Dienstag, 26.10. 11:55 Uhr ++

Festes Ferien-Ritual: SWR1 Hitparade hören im Pferdestall.

privat

»Meine Nichte Nelli hat schon Ferien und freut sich immer auf die Hitparade. Und natürlich dürfen die Ponys mithören.«

++ Dienstag, 26.10. 11:37 Uhr ++

Wichtiger Hinweis von SWR1 Hörer Rübe: Die Hinweis-Schilder haben einen "falschen" Text. Seiner Ansicht nach müsste der so lauten, sobald die Hitparade gestartet ist:

++ Dienstag, 26.10. 11:24 Uhr ++

Wo und wie hören Sie die Hitparade? Schicken Sie uns Ihre Bilder für unsere Foto-Galerie. Zum Weg ins Studio geht's hier. SWR1 Hörerin Martina ist perfekt für die Hitparade vorbereitet.

»Meine Fotogalerie für eure. Ich höre den ganzen Tag die SWR1 Hitparade.«

++ Dienstag, 26.10. 10:48 Uhr ++

Kurz vor elf in Aalen. Janet Pollok aus dem SWR1 Hitparaden-Team trifft in der Musikkneipe Frapé auf Stammgäste. Dort läuft natürlich die SWR1 Hitparade. Die Getränkeauswahl diese Woche ist ganz einfach. Laufen die Beatles gibt es einen "Beetlejuice", bei einem Song von Queen einen "Killer-Queen-Cocktail" und bei den Rolling Stones einen "Rolling Stone". Na dann: "Cheers!"

++ Dienstag, 26.10. 9:23 Uhr ++

Schicht-Halbzeit für Ingo und Patrick. Wir sind bei #760 angekommen: The Downeaster 'Alexa' von Billy Joel. Dazu ein Hinweis von SWR1 Hörerin Claudia Reitmaier aus Mannheim: "Das Lied kann man im Jahr 2021 gar nicht mehr so einfach laut mitsingen, ohne dass im Homeoffice sämtliche sprachgesteuerte Geräte antworten." Alexa lässt grüßen.

++ Dienstag, 26.10. 9:14 Uhr ++

»Ihr seid die Besten. Einen tollen Job macht ihr, das muss mal gesagt werden und: cooles T-Shirt Ingo. Ich hab Thin Lizzy 1983 noch live erleben dürfen.«

++ Dienstag, 26.10. 8:37 Uhr ++

»Die Schallplatten auf eurem Tisch passen doch sehr gut zur Hitparade. Sehr tolle Dekoration. Außerdem wird man durch die Hitparade in seine Jugend zurück versetzt, dann darf es ruhig aussehen wie in einem Teenager-Zimmer.«

++ Dienstag, 26.10. 08:13 Uhr ++

Hallo Pink Floyd auf #769 und Mother. Die Band haben wir vermutlich nicht zum letzten Mal gehört. Und wie immer lohnt sich der Blick in den Hitparaden-Livestream. Katja aus Weikersheim: "Schön zu sehen wie Patrick zu 'Mother' abgeht und den Text mitsingt."

++ Dienstag, 26.10. 08:02 Uhr ++

SWR1 Hörer Steven hört die Hitparade in seinem Bagger: "Auf dem Bau geht's au."

++ Dienstag, 26.10. 07:28 Uhr ++

»Schade, dass man auch in der Hitparadenwoche nachts schlafen muss. Aber man ist gleich wach, wenn man mit 'Ein Stern' von DJ Ötzi geweckt wird. Gleich wieder Partystimmung.«

++ Dienstag, 26.10. 07:18 Uhr ++

Nein, das war kein Traum! John aus Bühl bei Baden-Baden ist 12, er ist großer Fan der Hitparade. Schon gestern zum Start der Hitparade hat er sich den Wecker gestellt. Heute wollte er ausschlafen, aber da haben sich Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat gegen 5:40 Uhr etwas anderes überlegt - zusammen mit dem Papa von John. Hören Sie mal:

++ Dienstag, 26.10. 06:55 Uhr ++

Der Song Colosseum auf #780 von The Valentyne Suite spaltet die SWR1 Hörerschaft. Heiko aus Rathke: "Bei solcher Musik kann einem die Lust auf die Hitparade vergehen. Sowas wählt doch jemand, der uns alle quälen will."

»Absolut phantastisch und unglaublich! Mir jagt's kalte und heiße Schauer über den Rücken. Dieses Stück von Colosseum "Valentyne Suite" aus meinem Telefunken Andante-Röhrenradio zu hören, wirft mich schlicht um. You made my day!«

++ Dienstag, 26.10. 06:34 Uhr ++

Da geht doch was! SWR1 Hörer Rainer Koch aus Bad Schussenried hört die Hitparade beim Frühsport.

++ Dienstag, 26.10. 05:58 Uhr ++

Schichtwechsel: Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat sagen jetzt "Gute Nacht". Ingo Lege und Patrick Neelmeier wünschen einen "Guten Morgen".

++ Dienstag, 26.10. 05:47 Uhr ++

Für alle, die in der letzten Nacht dann doch mal ein Auge geschlossen haben, diese Songs haben Sie verpasst.

++ Dienstag, 26.10. 05:33 Uhr ++

Unsere Nachtschichtler Cora und Matthias haben sich durchs Plattenarchiv gewühlt.

++ Dienstag, 26.10. 05:28 Uhr++

Schönen guten Morgen, Baden-Württemberg! Wir starten in den zweiten Tag mit unserem Hitparadenticker - mit zwei sehr unterschiedlichen Songs: #793 zum Wachwerden - Marianne Rosenberg und Er gehört zu mir. #792 zum nochmal Umdrehen - Michael Jackson und Heal the word.